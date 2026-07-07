УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11020 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Сумщину
111 1

Дві жінки постраждали через атаку російських дронів на Сумщині,- ОВА

На Сумщині росіяни вдарили дронами по прикордонній громаді, двоє постраждалих

Російські війська атакували двома безпілотниками Миколаївську селищну громаду на Сумщині. Унаслідок удару постраждали дві цивільні жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, ворог завдав удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо реактивного типу.

"За медичною допомогою звернулися дві цивільні жінки. Їм надали необхідну допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Григоров.

Унаслідок атаки також пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.

Наразі фахівці встановлюють повний масштаб руйнувань та інші наслідки російського удару.

Читайте: Доба на Сумщині: троє загиблих, пошкоджені будинки та автомобілі. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) поранення (2859) Сумська область (4868) атака (1782)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 