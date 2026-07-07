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Дві жінки постраждали через атаку російських дронів на Сумщині,- ОВА
Російські війська атакували двома безпілотниками Миколаївську селищну громаду на Сумщині. Унаслідок удару постраждали дві цивільні жінки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, ворог завдав удару двома безпілотними літальними апаратами, попередньо реактивного типу.
"За медичною допомогою звернулися дві цивільні жінки. Їм надали необхідну допомогу на місці, без госпіталізації", – зазначив Григоров.
Унаслідок атаки також пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.
Наразі фахівці встановлюють повний масштаб руйнувань та інші наслідки російського удару.
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