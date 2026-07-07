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Две женщины пострадали в результате атаки российских дронов на Сумщине, - ОВА
Российские войска атаковали двумя беспилотниками Николаевскую поселковую громаду в Сумской области. В результате удара пострадали две гражданские женщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, враг нанес удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предположительно реактивного типа.
"За медицинской помощью обратились две гражданские женщины. Им оказали необходимую помощь на месте, без госпитализации", — отметил Григоров.
В результате атаки также повреждены как минимум четыре жилых дома.
В настоящее время специалисты устанавливают полный масштаб разрушений и другие последствия российского удара.
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