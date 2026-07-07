Две женщины пострадали в результате атаки российских дронов на Сумщине, - ОВА

Российские войска атаковали двумя беспилотниками Николаевскую поселковую громаду в Сумской области. В результате удара пострадали две гражданские женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, враг нанес удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предположительно реактивного типа.

"За медицинской помощью обратились две гражданские женщины. Им оказали необходимую помощь на месте, без госпитализации", — отметил Григоров.

В результате атаки также повреждены как минимум четыре жилых дома.

В настоящее время специалисты устанавливают полный масштаб разрушений и другие последствия российского удара.

Читайте: Сутки в Сумской области: трое погибших, повреждены дома и автомобили. ФОТО