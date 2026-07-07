РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
Новости Атака на Сумщину
101 1

Две женщины пострадали в результате атаки российских дронов на Сумщине, - ОВА

В Сумской области россияне нанесли удар дронами по приграничной общине, двое пострадавших

Российские войска атаковали двумя беспилотниками Николаевскую поселковую громаду в Сумской области. В результате удара пострадали две гражданские женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, враг нанес удар двумя беспилотными летательными аппаратами, предположительно реактивного типа.

"За медицинской помощью обратились две гражданские женщины. Им оказали необходимую помощь на месте, без госпитализации", — отметил Григоров.

В результате атаки также повреждены как минимум четыре жилых дома.

В настоящее время специалисты устанавливают полный масштаб разрушений и другие последствия российского удара.

Читайте: Сутки в Сумской области: трое погибших, повреждены дома и автомобили. ФОТО

Автор: 

беспилотник (5422) ранение (3403) Сумская область (4317) атака (1707)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 