Понад 20 населених пунктів окупованої Луганщини залишилися без води через аварію, - ОВА
На тимчасово окупованій Луганщині через аварію на насосній станції понад 20 населених пунктів залишилися без стабільного водопостачання. В окремих містах воду або повністю відключили, або суттєво скоротили її подачу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
За його словами, через аварію без води залишилися, зокрема, Перевальськ, Зоринськ і Слов'яносербськ. Водночас в Алчевську, Брянці, Кадіївці та Ірміно подачу води скоротили на 50–60%.
Перебої з водопостачанням також фіксують в окупованому Луганську, де обмеження торкнулися кількох великих районів міста.
За інформацією окупаційної адміністрації, відновити роботу системи водопостачання планують після завершення ремонту обладнання.
Олексій Харченко також зазначив, що комунальну кризу в окупованому Луганську поглиблює критична ситуація з вивезенням побутових відходів і антисанітарією на вулицях. За його словами, попри численні звернення місцевих жителів, окупаційна влада місяцями не реагує на проблему, а стихійні сміттєзвалища прибирають лише зрідка і переважно показово.
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