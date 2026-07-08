Понад 20 населених пунктів окупованої Луганщини залишилися без води через аварію, - ОВА

На тимчасово окупованій Луганщині через аварію на насосній станції понад 20 населених пунктів залишилися без стабільного водопостачання. В окремих містах воду або повністю відключили, або суттєво скоротили її подачу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

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За його словами, через аварію без води залишилися, зокрема, Перевальськ, Зоринськ і Слов'яносербськ. Водночас в Алчевську, Брянці, Кадіївці та Ірміно подачу води скоротили на 50–60%.

Перебої з водопостачанням також фіксують в окупованому Луганську, де обмеження торкнулися кількох великих районів міста.

За інформацією окупаційної адміністрації, відновити роботу системи водопостачання планують після завершення ремонту обладнання.

Олексій Харченко також зазначив, що комунальну кризу в окупованому Луганську поглиблює критична ситуація з вивезенням побутових відходів і антисанітарією на вулицях. За його словами, попри численні звернення місцевих жителів, окупаційна влада місяцями не реагує на проблему, а стихійні сміттєзвалища прибирають лише зрідка і переважно показово.

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