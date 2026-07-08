Более 20 населенных пунктов оккупированной Луганщины остались без воды из-за аварии, - ОВА

В временно оккупированной Луганской области из-за аварии на насосной станции более 20 населенных пунктов остались без стабильного водоснабжения. В некоторых городах водоснабжение либо полностью отключили, либо существенно сократили его подачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

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По его словам, из-за аварии без воды остались, в частности, Перевальск, Зоринск и Славяносербск. В то же время в Алчевске, Брянке, Кадиевке и Ирмино подачу воды сократили на 50–60%.

Перебои с водоснабжением также фиксируются в оккупированном Луганске, где ограничения коснулись нескольких крупных районов города.

По информации оккупационной администрации, возобновить работу системы водоснабжения планируют после завершения ремонта оборудования.

Алексей Харченко также отметил, что коммунальный кризис в оккупированном Луганске усугубляет критическая ситуация с вывозом бытовых отходов и антисанитарией на улицах. По его словам, несмотря на многочисленные обращения местных жителей, оккупационные власти месяцами не реагируют на проблему, а стихийные свалки убирают лишь изредка и преимущественно для вида.

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