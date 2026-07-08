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Новини Антиукраїнська пропаганда в Польщі
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Європарламент згадав суперечку навколо УПА у резолюції про вступ України до ЄС

Європарламент згадав УПА у резолюції щодо вступу України до ЄС

Європейський парламент підтримав подальший рух України до членства в ЄС, однак у резолюції окремо згадав суперечку навколо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "Героїв УПА".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Європарламенту.

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У документі депутати висловили жаль через те, що під час перейменування елітного підрозділу ЗСУ, на їхню думку, не були враховані почуття та скорбота польської сторони.

"Депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу ігнорування почуттів та скорботи польської сторони і вважають, що це рішення підриває добросусідські відносини, закликаючи до деескалації та поновлення зусиль у дусі доброї волі з метою примирення", – йдеться в резолюції.

Поправку до документа підготувала Європейська народна партія. Вона стала частиною ширшого звіту євродепутата від Німеччини Міхаеля Галера щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС.

Водночас у резолюції позитивно оцінено реформи, які Україна проводить попри повномасштабну війну, та підтверджено підтримку її європейської інтеграції. Документ підтримали 460 депутатів Європарламенту, 136 проголосували проти, ще 59 утрималися. Резолюція має рекомендаційний характер і не є юридично обов'язковою.

Після голосування Міхаель Галер заявив, що з 2014 року Україна здійснила глибокі демократичні перетворення, а повномасштабна агресія Росії лише прискорила цей процес. Водночас він наголосив, що для подальшого просування до ЄС Києву необхідно продовжити судову реформу та забезпечити незалежну роботу антикорупційних інституцій:

"Відтоді як Україна стала на європейський шлях у 2014 році, країна кардинально змінилася на краще. Агресивна війна Росії навіть прискорила цей процес. Водночас ще багато потрібно зробити, зокрема для виконання вимог першого фундаментального кластера переговорів. Продовження судової реформи та безперешкодна робота антикорупційних інституцій залишаються ключовими умовами подальшого просування до членства в ЄС і виконання очікувань громадян".

  • Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій ССО ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА". Це рішення викликало критику з боку Польщі, де тема Української повстанської армії залишається предметом історичних суперечок.

Читайте: МЗС відреагувало на законопроєкт Польщі про кримінальну відповідальність за пропаганду ОУН-УПА

Автор: 

євроінтеграція (539) ОУН-УПА (27) Польща (9563) резолюція (284) Євросоюз (15361)
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Топ коментарі
+19
Не те, щоб не бажає. Просто наші дипломати забили на наші ж національно-духовні інтереси. Чи проводилася на державному рівні хоч одна презентація про "людобойства", але не УПА, а Армії Крайової? Яи було хоч раз презентовано історичні матеріали з пацифікацією і акцією Вісла?
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08.07.2026 16:53 Відповісти
+15
Ну бо наша дипломітя краде і займається сексом(корабельні доски) а треба було завалити ЕС документами про армію крайову

ЦЕ ТАК ПРАЦЮЄ коли до тебе претензія - висуєш 10 до іншого і легше потім все списати по 0
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08.07.2026 16:44 Відповісти
+10
європарламент не бажає висловити скорботу за сотнями тисяч Українців, безневинно закатованих польськими завойовниками України?
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08.07.2026 16:46 Відповісти

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