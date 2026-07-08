Европарламент упомянул спор вокруг УПА в резолюции о вступлении Украины в ЕС

Европейский парламент поддержал дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС, однако в резолюции отдельно упомянул спор вокруг присвоения одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "Герої УПА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европарламента.

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В документе депутаты выразили сожаление по поводу того, что при переименовании элитного подразделения ВСУ, по их мнению, не были учтены чувства и скорбь польской стороны.

"Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования чувств и скорби польской стороны и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, призывая к деэскалации и возобновлению усилий в духе доброй воли с целью примирения", - говорится в резолюции.

Поправку к документу подготовила Европейская народная партия. Она стала частью более обширного доклада евродепутата из Германии Михаэля Галера о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС.

В то же время в резолюции положительно оценены реформы, которые Украина проводит несмотря на полномасштабную войну, и подтверждена поддержка ее европейской интеграции. Документ поддержали 460 депутатов Европарламента, 136 проголосовали против, еще 59 воздержались. Резолюция носит рекомендательный характер и не является юридически обязательной.

После голосования Михаэль Галер заявил, что с 2014 года Украина осуществила глубокие демократические преобразования, а полномасштабная агрессия России лишь ускорила этот процесс. В то же время он подчеркнул, что для дальнейшего продвижения в ЕС Киеву необходимо продолжить судебную реформу и обеспечить независимую работу антикоррупционных институтов:

"С тех пор как Украина встала на европейский путь в 2014 году, страна кардинально изменилась к лучшему. Агрессивная война России даже ускорила этот процесс. В то же время еще многое предстоит сделать, в частности для выполнения требований первого фундаментального кластера переговоров. Продолжение судебной реформы и беспрепятственная работа антикоррупционных институтов остаются ключевыми условиями дальнейшего продвижения к членству в ЕС и оправдания ожиданий граждан".

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский присвоил Независимому центру специальных операций ССО ВСУ почетное наименование "Героїв УПА". Это решение вызвало критику со стороны Польши, где тема Украинской повстанческой армии остается предметом исторических споров.

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