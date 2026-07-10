Дрон РФ вдарив по фермерському господарству на Чернігівщині

Російський безпілотник вдарив по території фермерського господарства у селі Пушкарі Чернігівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов.

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Удар по господарству ввечері

За його словами, атака сталася близько 20:30 у четвер. Внаслідок удару пошкоджено складські приміщення та техніка.

За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила. Наразі триває уточнення масштабу завданих збитків.

Раніше повідомлялося, що РФ ввечері 9 липня атакували Запоріжжя. У результаті удару БпЛА травмовано жінку, пошкоджено приватні будинки.

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