Дрон РФ вдарив по фермерському господарству на Чернігівщині
Російський безпілотник вдарив по території фермерського господарства у селі Пушкарі Чернігівської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов.
Удар по господарству ввечері
За його словами, атака сталася близько 20:30 у четвер. Внаслідок удару пошкоджено складські приміщення та техніка.
За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила. Наразі триває уточнення масштабу завданих збитків.
Раніше повідомлялося, що РФ ввечері 9 липня атакували Запоріжжя. У результаті удару БпЛА травмовано жінку, пошкоджено приватні будинки.
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