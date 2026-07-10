Російські безпілотники атакували місто Валки на Харківщині, загинула 50-річна жінка, - ОВА

Російські безпілотники атакували місто Валки на Харківщині, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Удар по місту та наслідки атаки

За його словами, внаслідок обстрілу також поранено 23-річну дівчину, її госпіталізували. Ще двоє людей, 27-річний чоловік і 18-річний хлопець, пережили гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Через атаку сталася пожежа. Пошкоджено п’ять приватних будинків і дві господарські споруди.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося про атаку російського БпЛА на торговельний об’єкт на Харківщині: троє постраждалих, пошкоджено магазини та поштове відділення.

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