Російські безпілотники атакували місто Валки на Харківщині, загинула 50-річна жінка, - ОВА
Російські безпілотники атакували місто Валки на Харківщині, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар по місту та наслідки атаки
За його словами, внаслідок обстрілу також поранено 23-річну дівчину, її госпіталізували. Ще двоє людей, 27-річний чоловік і 18-річний хлопець, пережили гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.
Через атаку сталася пожежа. Пошкоджено п’ять приватних будинків і дві господарські споруди.
На місці події працюють усі екстрені служби.
Раніше повідомлялося про атаку російського БпЛА на торговельний об’єкт на Харківщині: троє постраждалих, пошкоджено магазини та поштове відділення.
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