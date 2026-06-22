Депутат із Харківщини "сховав" обладнання громади у тещі на 14,5 млн грн

У Харківській області депутат районної ради підозрюється у привласненні майна комунального підприємства на понад 14,5 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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Схема з евакуацією майна громади

За даними слідства, директор будівельної компанії, який також є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, уклав договір із комунальним підприємством на реконструкцію очисних споруд у місті Валки.

У межах договору підрядник отримав понад 14,5 млн грн. За ці кошти було придбано спеціалізоване обладнання, зокрема занурювальні біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати. Це обладнання зберігалося на території підприємства.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ директор запропонував безоплатно евакуювати техніку до західних регіонів через загрозу обстрілів.

Натомість замість безпечного зберігання в Чернівецькій області техніка залишилася в Харківській області на території домогосподарства його тещі.

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Збитки понад 14,5 мільйона гривень

Слідство встановило, що сторони уклали договір про відповідальне зберігання. За цим договором директор мав перевезти обладнання до Чернівців.

Однак техніка залишилася у Харківській області, де підозрюваний використовував її у господарській діяльності.

У січні 2024 року, коли замовник звернувся з вимогою повернути обладнання, директор заявив, що воно нібито було знищене під час бойових дій.

У прокуратурі зазначають, що такими діями комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 14,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки, Нацполіція та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему привласнення коштів в ДП "Київське обласне дорожнє управління".

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