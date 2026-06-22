Депутат с Харьковщины "спрятал" оборудование общины у тещи на сумму 14,5 млн грн

В Харьковской области депутат районного совета подозревается в присвоении имущества коммунального предприятия на сумму свыше 14,5 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

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Схема с эвакуацией имущества громады

По данным следствия, директор строительной компании, который также является депутатом Богодуховского районного совета VIII созыва, заключил договор с коммунальным предприятием на реконструкцию очистных сооружений в городе Валки.

В рамках договора подрядчик получил более 14,5 млн грн. На эти средства было приобретено специализированное оборудование, в частности погружные биодиски, насосы, дозирующие станции и шнековые решетки. Это оборудование хранилось на территории предприятия.

После начала полномасштабного вторжения РФ директор предложил бесплатно эвакуировать технику в западные регионы из-за угрозы обстрелов.

Однако вместо безопасного хранения в Черновицкой области техника осталась в Харьковской области на территории домохозяйства его тещи.

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Ущерб превысил 14,5 миллиона гривен

Следствие установило, что стороны заключили договор об ответственном хранении. По этому договору директор должен был перевезти оборудование в Черновцы.

Однако техника осталась в Харьковской области, где подозреваемый использовал её в хозяйственной деятельности.

В январе 2024 года, когда заказчик обратился с требованием вернуть оборудование, директор заявил, что оно якобы было уничтожено во время боевых действий.

В прокуратуре отмечают, что такими действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 14,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности, Нацполиция и Офис генерального прокурора ликвидировали масштабную схему присвоения средств в ГП "Киевское областное дорожное управление".

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