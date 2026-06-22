Россияне атаковали Харьковскую область FPV-дронами: есть погибший, трое раненых

В результате вражеских ударов по Харькову и населенным пунктам области погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

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Удары по Харькову

По данным следствия, ночью 22 июня вражеский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе г. Харькова. Повреждено остекление квартир.

Накануне, 21 июня, примерно в 19:35, еще один российский FPV-дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате удара повреждены фасад здания и окна.

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Удары по области

Также вчера российские военные атаковали FPV-дроном с. Подлиман Изюмского района. Ранения получили две женщины и мужчина.

В тот же день в результате попадания FPV-дрона в мопед в с. Шевченково Первое Чугуевского района тяжелые ранения получил 75-летний мужчина. Пострадавшему была оказана домедицинская помощь, однако во время госпитализации в больницу он скончался .

. Кроме того, с 19 по 21 июня 2026 года российские войска наносили удары БПЛА "Молния" и FPV-дронами по селу Ивашки Золочевской громады Богодуховского района. В результате вражеских атак уничтожено не менее 14 частных домовладений и хозяйственных построек.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).





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