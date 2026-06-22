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Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове, возник пожар
Российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Пожар после удара дрона
В результате попадания на месте возник пожар. Информация об атаке была обнародована в ночь на понедельник.
"Вражеский ударный дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе. На месте пожар", - отметил Терехов в сообщении.
Напомним, ранее начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил опопадании российского дрона в стену многоэтажного жилого дома в Шевченковском районе.
Удар пришелся на уровень 12-го этажа. "Информация о пострадавших не поступала", – написал он в своем Telegram-канале.
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