Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове, возник пожар

Российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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Пожар после удара дрона

В результате попадания на месте возник пожар. Информация об атаке была обнародована в ночь на понедельник.

"Вражеский ударный дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе. На месте пожар", - отметил Терехов в сообщении.

Напомним, ранее начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил опопадании российского дрона в стену многоэтажного жилого дома в Шевченковском районе.

Удар пришелся на уровень 12-го этажа. "Информация о пострадавших не поступала", – написал он в своем Telegram-канале.

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