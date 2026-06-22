Російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Харкові, виникла пожежа
Російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.
Пожежа після удару дрона
Унаслідок влучання на місці виникла пожежа. Інформацію про атаку оприлюднили у ніч на понеділок.
"Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. На місці пожежа", – зазначив Терехов у повідомленні.
Нагадаємо, раніше начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання російського дрона в стіну багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі.
Удар прийшовся на рівні 12-го поверху. "Інформація про постраждалих не надходила", – написав він у своєму телеграм-каналі.
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