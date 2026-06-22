Росіяни атакували Харківщину FPV-дронами: є загиблий, троє поранених. ВІДЕО+ФОТО

Через ворожі удари по Харкову та населених пунктах області загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

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Удари по Харкову

За даними слідства, вночі 22 червня ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі м. Харкова. Пошкоджено скління квартир.

Напередодні, 21 червня орієнтовно о 19:35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна.

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Удари по області

Також вчора російські військові атакували FPV-дроном с. Підлиман Ізюмського району. Поранення дістали дві жінки та чоловік.

Того ж дня внаслідок влучання FPV-дрона у мопед у с. Шевченкове Перше Чугуївського району тяжких поранень зазнав 75-річний чоловік. Потерпілому було надано домедичну допомогу, однак під час госпіталізації до лікарні він помер .

. Крім того, з 19 по 21 червня 2026 року російські війська завдавали ударів БпЛА "Молнія" та FPV-дронами по селу Івашки Золочівської громади Богодухівського району. Внаслідок ворожих атак знищено щонайменше 14 приватних домоволодінь та господарські споруди.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).





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