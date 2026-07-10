Алкоголь косить росіян: смертність чоловіків на волі утричі вища, ніж за ґратами, - СЗР

У Росії смертність чоловіків, які перебувають на волі, приблизно утричі перевищує смертність у місцях позбавлення волі.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, посилаючись на матеріали до засідання круглого столу комітету Ради Федерації РФ із соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

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За даними СЗРУ, навіть попри те, що смертність у російських в'язницях традиційно вважається однією з найвищих у Європі, чоловіки за межами колоній помирають значно частіше. Однією з головних причин цього називають алкоголь.

У матеріалах, підготовлених до засідання комітету Ради Федерації, зазначається, що на алкоголь припадає 70% надлишкової смертності серед російських чоловіків. Там само вказано, що зловживання спиртним скорочує тривалість їхнього життя в середньому на 20 років.

Як зазначає українська розвідка, обмеження продажу алкоголю, підвищення цін і соціальна реклама не дали очікуваного ефекту. Водночас війна проти України, яку російська влада офіційно називає "спеціальною військовою операцією", лише погіршила ситуацію.

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За підсумками 2025 року в Росії вперше за останні п'ять років різко зросла кількість нових випадків алкогольної залежності. Якщо роком раніше було зареєстровано 63,4 тисячі нових пацієнтів, то торік – уже понад 83 тисячі. Водночас частка повторних госпіталізацій знизилася з 27,2% до 16,7%.

Найбільші обсяги споживання алкоголю, за офіційною статистикою, фіксують у депресивних регіонах РФ. Зокрема, у Ненецькому автономному окрузі цей показник становить 18,2 літра чистого спирту на людину на рік, у Єврейській автономній області – 14,76 літра, на Чукотці – 14,17 літра. При цьому, наголошують у СЗРУ, офіційна статистика не враховує самогон та сурогатний алкоголь.

Водночас Москва несподівано опинилася серед регіонів із найнижчим рівнем офіційного споживання алкоголю – до п'яти літрів чистого спирту на людину на рік. У Службі зовнішньої розвідки пояснюють це більшою кількістю можливостей для дозвілля та вищим рівнем життя у столиці РФ порівняно з депресивними регіонами країни.

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