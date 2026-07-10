Алкоголь косить росіян: смертність чоловіків на волі утричі вища, ніж за ґратами, - СЗР
У Росії смертність чоловіків, які перебувають на волі, приблизно утричі перевищує смертність у місцях позбавлення волі.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, посилаючись на матеріали до засідання круглого столу комітету Ради Федерації РФ із соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.
За даними СЗРУ, навіть попри те, що смертність у російських в'язницях традиційно вважається однією з найвищих у Європі, чоловіки за межами колоній помирають значно частіше. Однією з головних причин цього називають алкоголь.
У матеріалах, підготовлених до засідання комітету Ради Федерації, зазначається, що на алкоголь припадає 70% надлишкової смертності серед російських чоловіків. Там само вказано, що зловживання спиртним скорочує тривалість їхнього життя в середньому на 20 років.
Як зазначає українська розвідка, обмеження продажу алкоголю, підвищення цін і соціальна реклама не дали очікуваного ефекту. Водночас війна проти України, яку російська влада офіційно називає "спеціальною військовою операцією", лише погіршила ситуацію.
За підсумками 2025 року в Росії вперше за останні п'ять років різко зросла кількість нових випадків алкогольної залежності. Якщо роком раніше було зареєстровано 63,4 тисячі нових пацієнтів, то торік – уже понад 83 тисячі. Водночас частка повторних госпіталізацій знизилася з 27,2% до 16,7%.
Найбільші обсяги споживання алкоголю, за офіційною статистикою, фіксують у депресивних регіонах РФ. Зокрема, у Ненецькому автономному окрузі цей показник становить 18,2 літра чистого спирту на людину на рік, у Єврейській автономній області – 14,76 літра, на Чукотці – 14,17 літра. При цьому, наголошують у СЗРУ, офіційна статистика не враховує самогон та сурогатний алкоголь.
Водночас Москва несподівано опинилася серед регіонів із найнижчим рівнем офіційного споживання алкоголю – до п'яти літрів чистого спирту на людину на рік. У Службі зовнішньої розвідки пояснюють це більшою кількістю можливостей для дозвілля та вищим рівнем життя у столиці РФ порівняно з депресивними регіонами країни.
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