США розпочали нові удари по Ірану, - Центком

Центральне командування США оголосило про початок нової серії ударів по території Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Центрального командування США.

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Удари спрямовані на послаблення можливостей Ірану

У заяві зазначається, що операція має на меті зменшити здатність Ірану атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та притягнути його сили до відповідальності.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом Центральне командування США почало завдавати нових ударів по Ірану, щоб продовжувати послаблювати свою здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, які вільно проходять Ормузькою протокою. Головнокомандувач наказав завдати ударів, щоб притягнути іранські сили до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених об’єктів — пускові майданчики ракет і дронів, склади боєприпасів та обладнання зв’язку.

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