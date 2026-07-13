Окупанти прив’яжуть кожну IP-адресу до людини: на Луганщині посилюють контроль над інтернетом

На тимчасово окупованій частині Луганської області російська влада запроваджує обов'язкову ідентифікацію користувачів хостингів через портал "Держпослуги". За новими правилами кожну виділену IP-адресу закріплюватимуть за підтвердженим профілем конкретної людини, що, за оцінками експертів, суттєво ускладнить використання VPN-сервісів.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, новий механізм передбачає обов'язкову ідентифікацію користувачів хостингів через російський державний портал "Держпослуги". Таким чином кожна виділена IP-адреса буде прив'язана до підтвердженого профілю особи.

За оцінками експертів, це може завдати критичного удару по ринку VPN-сервісів. Через обов'язкову реєстрацію із підтвердженням особи мешканцям тимчасово окупованих територій стане значно складніше отримувати інформацію з незалежних від Росії джерел.

"Російська влада продовжує впроваджувати ініціативи, що посилюють суспільний контроль і відверто ігнорують реальні проблеми людей на окупованих територіях України", – наголосив Харченко.

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року на тимчасово окупованих територіях України російська влада почала обмежувати роботу месенджера Telegram. Уже 11 лютого в Росії повністю заблокували месенджер WhatsApp, видаливши його домен із DNS-серверів. Через це користувачі втратили можливість користуватися сервісом без VPN.

Раніше також повідомлялося, що в окупованому Луганську представники окупаційної влади перевіряли телефони працівників магазинів на наявність VPN-сервісів.

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