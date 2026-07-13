Окупанти прив’яжуть кожну IP-адресу до людини: на Луганщині посилюють контроль над інтернетом
На тимчасово окупованій частині Луганської області російська влада запроваджує обов'язкову ідентифікацію користувачів хостингів через портал "Держпослуги". За новими правилами кожну виділену IP-адресу закріплюватимуть за підтвердженим профілем конкретної людини, що, за оцінками експертів, суттєво ускладнить використання VPN-сервісів.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, новий механізм передбачає обов'язкову ідентифікацію користувачів хостингів через російський державний портал "Держпослуги". Таким чином кожна виділена IP-адреса буде прив'язана до підтвердженого профілю особи.
За оцінками експертів, це може завдати критичного удару по ринку VPN-сервісів. Через обов'язкову реєстрацію із підтвердженням особи мешканцям тимчасово окупованих територій стане значно складніше отримувати інформацію з незалежних від Росії джерел.
"Російська влада продовжує впроваджувати ініціативи, що посилюють суспільний контроль і відверто ігнорують реальні проблеми людей на окупованих територіях України", – наголосив Харченко.
Нагадаємо, на початку лютого 2026 року на тимчасово окупованих територіях України російська влада почала обмежувати роботу месенджера Telegram. Уже 11 лютого в Росії повністю заблокували месенджер WhatsApp, видаливши його домен із DNS-серверів. Через це користувачі втратили можливість користуватися сервісом без VPN.
Раніше також повідомлялося, що в окупованому Луганську представники окупаційної влади перевіряли телефони працівників магазинів на наявність VPN-сервісів.
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