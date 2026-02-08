РФ посилює контроль ФСБ над комунікаціями, - британська розвідка

Росія планує надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження щодо комунікаційних мереж країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

Що відомо?

Як зазначається, 27 січня 2026 року Державна Дума схвалила у першому читанні підтримані урядом поправки, які дозволять ФСБ вимикати мобільний та стаціонарний інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші засоби комунікації" у відповідь на нечітко визначені "загрози безпеці".

Про що йдеться?

Законопроєкт зобов'яже операторів телекомунікаційних послуг негайно припиняти надання послуг після отримання наказу ФСБ і захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої.

"Оскільки російське законодавство визначає "комунікаційні послуги" як такі, що широко охоплюють голосові, текстові, зображення та дані, що передаються за допомогою радіо, оптоволоконних або інших електромагнітних систем, поправки нададуть ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу комунікацій", – зауважується в огляді.

Посилення контролю РФ над інформацією

Також наголошується, що цей законодавчий крок узгоджується з більш широким посиленням контролю Росії над інформацією, включно з новими директивами щодо обмеження програмного забезпечення з "недружніх" країн. У разі ухвалення поправок, вони формалізують і розширять можливості держави щодо масового блокування комунікацій, посиливши тенденцію до більш глибокого державного контролю, яка посилилася після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Зазначається, що ці внутрішні заходи збігаються з посиленням ролі Росії в експорті технологій цензури та блокування за кордон. Розслідування приватних ЗМІ свідчать, що Росія допомогла Ірану створити одну з найсучасніших систем контролю за інтернетом, яка базується на глибокій інспекції пакетів і здатна обмежувати роботу додатків, блокувати VPN та відстежувати організаторів протестів у режимі реального часу.

