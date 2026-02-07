Росіяни шукають варіанти активації Starlink: їхні ідеї банальні і відомі, - Бескрестнов (Флеш)

Росіяни шукають варіанти активації терміналів Starlink на фронті, однак всі їхні ідеї відомі Україні.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.

РФ шукає способи активації Starlink

"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, всі ідеї росіян банальні:

Відправити когось в ЦНАП за гроші.

Скористатися фіктивним ТОВ.

Зняти Starlink з дрона-трофея тощо.

Радник міністра наголосив, що всі варіанти в Міноборони розуміли і продумували як ризики, так і протидії.

Застереження для пособників окупантів

"Всі ці Старлінкі ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", - додав Бескрестнов.

