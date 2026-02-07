Росіяни шукають варіанти активації Starlink: їхні ідеї банальні і відомі, - Бескрестнов (Флеш)
Росіяни шукають варіанти активації терміналів Starlink на фронті, однак всі їхні ідеї відомі Україні.
Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.
РФ шукає способи активації Starlink
"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах", - зазначив Бескрестнов.
За його словами, всі ідеї росіян банальні:
- Відправити когось в ЦНАП за гроші.
- Скористатися фіктивним ТОВ.
- Зняти Starlink з дрона-трофея тощо.
Радник міністра наголосив, що всі варіанти в Міноборони розуміли і продумували як ризики, так і протидії.
Застереження для пособників окупантів
"Всі ці Старлінкі ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", - додав Бескрестнов.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.
- Своєю чергою американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Радослава Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ.
- Зрештою пізніше Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.
