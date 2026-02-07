Росіяни шукають варіанти активації Starlink: їхні ідеї банальні і відомі, - Бескрестнов (Флеш)

РФ шукає способи активації Starlink

Росіяни шукають варіанти активації терміналів Starlink на фронті, однак всі їхні ідеї відомі Україні.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.

"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, всі ідеї росіян банальні:

  • Відправити когось в ЦНАП за гроші.
  • Скористатися фіктивним ТОВ.
  • Зняти Starlink з дрона-трофея тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування Starlink у росіян пройшло без системних проблем для ЗСУ на фронті, - Бескрестнов (Флеш)

Радник міністра наголосив, що всі варіанти в Міноборони розуміли і продумували як ризики, так і протидії.

Застереження для пособників окупантів

"Всі ці Старлінкі ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", - додав Бескрестнов.

Читайте: Верифікація терміналів: "білі списки" Starlink оновлюються раз на добу, - Федоров

Що передувало?

Топ коментарі
+6
Они и без старлинков неплохо отбомбились ночью.
07.02.2026 16:12 Відповісти
+3
Ось де треба показати роботу СБУ....а не на "потоках" заробляти медалі...Бо зараз,беззаперечно, відкриють саме українські "ждуни" бізнес на реєстрації старлінків..та й ЦНАП не святими укомплектований.,.тож не ВЛК де клятви Гіппократа заважають брати меньше мільйона доларів за.....місяць
07.02.2026 17:13 Відповісти
+3
Тобто зафіксуєм. В "ніщєй странє" зв'язок є, а в великої свєрхдєржави нема і вона шукає способи його вкрасти з країни яка по їхньому лору "не існує".
В якомусь дурдомі точно день відкритих дверей.
07.02.2026 21:40 Відповісти
і що? всеодно Україна розквітне, а ваші родичі ніколи не стануть людьми.
07.02.2026 20:59 Відповісти
Вони знайдуть,а от наші,,москалі,,нічого не можуть протиставити шахедам.Фламінги полетіли в Ізраїль,нептуни,довгі нептуни і т.д,хто знає куди,напевне на Мальдіви
07.02.2026 16:45 Відповісти
В вас що канікули? Іди в школу, не заважай дядькам говорити!
07.02.2026 17:41 Відповісти
Ви геометрію в школі вивчали - якшо вивчали то для вас ніяких супутників шоб орієнтуватися в просторі не тре ( звісно точність не буде як по супутникам в метрах - але точність + - 100 метрів буде ).
07.02.2026 18:48 Відповісти
Я кожен день приходячи на роботу і бачачи наслідки влучань шахедів розумію ,що вони по геометрії їх наводять.....премію дарвіна в студію...
09.02.2026 03:51 Відповісти
Премія дарівна мені не тре - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
09.02.2026 17:57 Відповісти
Чувак я інженер з радіолокації та радіонавігації в авіації в ти мені якусь стану вікіпедію присилаєш....це прикол такий?
09.02.2026 18:13 Відповісти
Інженер шо не знає шо в навігації без геометрії ніяк - ну ну я вам вірю .
09.02.2026 22:54 Відповісти
Вір далі...це...твоя особиста справа,яка мене ані як не стосується ...але коли в наступний раз будеш включати вумника рекомендую хоч мати якийсь знання в цій справі а не срану вікіпедію читати да ..і до речі знання на і з вікіпедії беруться....
10.02.2026 05:53 Відповісти
А Земля пласка чи кругла ?
10.02.2026 11:58 Відповісти
ти придурок, старлінк для зв'язку, а не для навігації
07.02.2026 21:10 Відповісти
та ти шо....
07.02.2026 22:32 Відповісти
новий "пазітівний блогер" народився!
07.02.2026 20:01 Відповісти
07.02.2026 20:59 Відповісти
Заяви Флешка звісно потрібні. АЛЕ пересічний українець не відзначається розумом і винахідливістю. Тому ходуни у ЦНАПи за московські гроші будуть обов'язково і не мало. Нажаль
07.02.2026 21:44 Відповісти
Дєрьмак допоможе кацапам
07.02.2026 21:52 Відповісти
 
 