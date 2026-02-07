РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16330 посетителей онлайн
Новости Блокировка Starlink оккупантам
4 963 25

Россияне ищут варианты активации Starlink: их идеи банальны и известны, - Бескрестнов (Флеш)

РФ ищет способы активации Starlink

Россияне ищут варианты активации терминалов Starlink на фронте, однако все их идеи известны Украине.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ ищет способы активации Starlink

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам", - отметил Бескрестнов.

По его словам, все идеи россиян банальны:

  • Отправить кого-то в ЦНАП за деньги.
  • Воспользоваться фиктивным ООО.
  • Снять Starlink с дрона-трофея и т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка Starlink у россиян прошла без системных проблем для ВСУ на фронте, - Бескрестнов (Флеш)

Советник министра подчеркнул, что все варианты в Минобороны понимали и продумывали как риски, так и противодействия.

Предупреждение для пособников оккупантов

"Все эти "Старлинки" мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет тюремное заключение, и не маленькое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - добавил Бескрестнов.

Читайте: Верификация терминалов: "белые списки" Starlink обновляются раз в сутки, - Федоров

Что предшествовало?

Автор: 

россия (97539) Starlink (189) Бескрестнов Сергей Флеш (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Они и без старлинков неплохо отбомбились ночью.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:12 Ответить
+3
Ось де треба показати роботу СБУ....а не на "потоках" заробляти медалі...Бо зараз,беззаперечно, відкриють саме українські "ждуни" бізнес на реєстрації старлінків..та й ЦНАП не святими укомплектований.,.тож не ВЛК де клятви Гіппократа заважають брати меньше мільйона доларів за.....місяць
показать весь комментарий
07.02.2026 17:13 Ответить
+3
Тобто зафіксуєм. В "ніщєй странє" зв'язок є, а в великої свєрхдєржави нема і вона шукає способи його вкрасти з країни яка по їхньому лору "не існує".
В якомусь дурдомі точно день відкритих дверей.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они и без старлинков неплохо отбомбились ночью.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:12 Ответить
і що? всеодно Україна розквітне, а ваші родичі ніколи не стануть людьми.
показать весь комментарий
07.02.2026 20:59 Ответить
Вони знайдуть,а от наші,,москалі,,нічого не можуть протиставити шахедам.Фламінги полетіли в Ізраїль,нептуни,довгі нептуни і т.д,хто знає куди,напевне на Мальдіви
показать весь комментарий
07.02.2026 16:45 Ответить
Ось де треба показати роботу СБУ....а не на "потоках" заробляти медалі...Бо зараз,беззаперечно, відкриють саме українські "ждуни" бізнес на реєстрації старлінків..та й ЦНАП не святими укомплектований.,.тож не ВЛК де клятви Гіппократа заважають брати меньше мільйона доларів за.....місяць
показать весь комментарий
07.02.2026 17:13 Ответить
В вас що канікули? Іди в школу, не заважай дядькам говорити!
показать весь комментарий
07.02.2026 17:41 Ответить
Ви геометрію в школі вивчали - якшо вивчали то для вас ніяких супутників шоб орієнтуватися в просторі не тре ( звісно точність не буде як по супутникам в метрах - але точність + - 100 метрів буде ).
показать весь комментарий
07.02.2026 18:48 Ответить
Я кожен день приходячи на роботу і бачачи наслідки влучань шахедів розумію ,що вони по геометрії їх наводять.....премію дарвіна в студію...
показать весь комментарий
09.02.2026 03:51 Ответить
Премія дарівна мені не тре - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
показать весь комментарий
09.02.2026 17:57 Ответить
Чувак я інженер з радіолокації та радіонавігації в авіації в ти мені якусь стану вікіпедію присилаєш....це прикол такий?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:13 Ответить
Інженер шо не знає шо в навігації без геометрії ніяк - ну ну я вам вірю .
показать весь комментарий
09.02.2026 22:54 Ответить
Вір далі...це...твоя особиста справа,яка мене ані як не стосується ...але коли в наступний раз будеш включати вумника рекомендую хоч мати якийсь знання в цій справі а не срану вікіпедію читати да ..і до речі знання на і з вікіпедії беруться....
показать весь комментарий
10.02.2026 05:53 Ответить
А Земля пласка чи кругла ?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:58 Ответить
ти придурок, старлінк для зв'язку, а не для навігації
показать весь комментарий
07.02.2026 21:10 Ответить
та ти шо....
показать весь комментарий
07.02.2026 22:32 Ответить
новий "пазітівний блогер" народився!
показать весь комментарий
07.02.2026 20:01 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2026 20:59 Ответить
Тобто зафіксуєм. В "ніщєй странє" зв'язок є, а в великої свєрхдєржави нема і вона шукає способи його вкрасти з країни яка по їхньому лору "не існує".
В якомусь дурдомі точно день відкритих дверей.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:40 Ответить
Заяви Флешка звісно потрібні. АЛЕ пересічний українець не відзначається розумом і винахідливістю. Тому ходуни у ЦНАПи за московські гроші будуть обов'язково і не мало. Нажаль
показать весь комментарий
07.02.2026 21:44 Ответить
Дєрьмак допоможе кацапам
показать весь комментарий
07.02.2026 21:52 Ответить
 
 