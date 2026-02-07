Россияне ищут варианты активации Starlink: их идеи банальны и известны, - Бескрестнов (Флеш)

Россияне ищут варианты активации терминалов Starlink на фронте, однако все их идеи известны Украине.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, передает Цензор.НЕТ.

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам", - отметил Бескрестнов.

По его словам, все идеи россиян банальны:

Отправить кого-то в ЦНАП за деньги.

Воспользоваться фиктивным ООО.

Снять Starlink с дрона-трофея и т. д.

Советник министра подчеркнул, что все варианты в Минобороны понимали и продумывали как риски, так и противодействия.

Предупреждение для пособников оккупантов

"Все эти "Старлинки" мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет тюремное заключение, и не маленькое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - добавил Бескрестнов.

