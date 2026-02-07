Россияне ищут варианты активации Starlink: их идеи банальны и известны, - Бескрестнов (Флеш)
Россияне ищут варианты активации терминалов Starlink на фронте, однако все их идеи известны Украине.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, передает Цензор.НЕТ.
РФ ищет способы активации Starlink
"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам", - отметил Бескрестнов.
По его словам, все идеи россиян банальны:
- Отправить кого-то в ЦНАП за деньги.
- Воспользоваться фиктивным ООО.
- Снять Starlink с дрона-трофея и т. д.
Советник министра подчеркнул, что все варианты в Минобороны понимали и продумывали как риски, так и противодействия.
Предупреждение для пособников оккупантов
"Все эти "Старлинки" мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет тюремное заключение, и не маленькое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - добавил Бескрестнов.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.
- В свою очередь американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ.
- В конце концов, позже Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.
