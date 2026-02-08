РФ усиливает контроль ФСБ над коммуникациями, - британская разведка

Россия планирует предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) широкие полномочия в отношении коммуникационных сетей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Что известно?

Как отмечается, 27 января 2026 года Государственная Дума одобрила в первом чтении поддержанные правительством поправки, которые позволят ФСБ отключать мобильный и стационарный интернет, телефонные услуги и "любые другие средства коммуникации" в ответ на нечетко определенные "угрозы безопасности".

О чем идет речь?

Законопроект обяжет операторов телекоммуникационных услуг немедленно прекращать предоставление услуг после получения приказа ФСБ и защитит их от любой финансовой ответственности за вызванные этим перебои.

"Поскольку российское законодательство определяет "коммуникационные услуги" как широко охватывающие голосовые, текстовые, изображения и данные, передаваемые с помощью радио, оптоволоконных или других электромагнитных систем, поправки предоставят ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу коммуникаций", – отмечается в обзоре.

Усиление контроля РФ над информацией

Также отмечается, что этот законодательный шаг согласуется с более широким усилением контроля России над информацией, включая новые директивы по ограничению программного обеспечения из "недружественных" стран. В случае принятия поправок, они формализуют и расширят возможности государства по массовой блокировке коммуникаций, усилив тенденцию к более глубокому государственному контролю, которая усилилась после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Отмечается, что эти внутренние меры совпадают с усилением роли России в экспорте технологий цензуры и блокировки за рубеж. Расследования частных СМИ свидетельствуют, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений, блокировать VPN и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени.

