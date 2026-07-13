Оккупанты привяжут каждый IP-адрес к человеку: на Луганщине усиливают контроль над интернетом
На временно оккупированной части Луганской области российские власти вводят обязательную идентификацию пользователей хостингов через портал "Госуслуги". Согласно новым правилам, каждый выделенный IP-адрес будет привязан к подтвержденному профилю конкретного человека, что, по оценкам экспертов, существенно затруднит использование VPN-сервисов.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, новый механизм предусматривает обязательную идентификацию пользователей хостингов через российский государственный портал "Госуслуги". Таким образом, каждый выделенный IP-адрес будет привязан к подтвержденному профилю лица.
По оценкам экспертов, это может нанести критический удар по рынку VPN-сервисов. Из-за обязательной регистрации с подтверждением личности жителям временно оккупированных территорий станет значительно сложнее получать информацию из независимых от России источников.
"Российские власти продолжают внедрять инициативы, усиливающие общественный контроль и откровенно игнорирующие реальные проблемы людей на оккупированных территориях Украины", — подчеркнул Харченко.
Напомним, в начале февраля 2026 года на временно оккупированных территориях Украины российские власти начали ограничивать работу мессенджера Telegram. Уже 11 февраля в России полностью заблокировали мессенджер WhatsApp, удалив его домен с DNS-серверов. Из-за этого пользователи лишились возможности пользоваться сервисом без VPN.
Ранее также сообщалось, что в оккупированном Луганске представители оккупационных властей проверяли телефоны работников магазинов на наличие VPN-сервисов.
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