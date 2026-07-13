Оккупанты привяжут каждый IP-адрес к человеку: на Луганщине усиливают контроль над интернетом

На временно оккупированной части Луганской области российские власти вводят обязательную идентификацию пользователей хостингов через портал "Госуслуги". Согласно новым правилам, каждый выделенный IP-адрес будет привязан к подтвержденному профилю конкретного человека, что, по оценкам экспертов, существенно затруднит использование VPN-сервисов.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, новый механизм предусматривает обязательную идентификацию пользователей хостингов через российский государственный портал "Госуслуги". Таким образом, каждый выделенный IP-адрес будет привязан к подтвержденному профилю лица.

По оценкам экспертов, это может нанести критический удар по рынку VPN-сервисов. Из-за обязательной регистрации с подтверждением личности жителям временно оккупированных территорий станет значительно сложнее получать информацию из независимых от России источников.

"Российские власти продолжают внедрять инициативы, усиливающие общественный контроль и откровенно игнорирующие реальные проблемы людей на оккупированных территориях Украины", — подчеркнул Харченко.

Напомним, в начале февраля 2026 года на временно оккупированных территориях Украины российские власти начали ограничивать работу мессенджера Telegram. Уже 11 февраля в России полностью заблокировали мессенджер WhatsApp, удалив его домен с DNS-серверов. Из-за этого пользователи лишились возможности пользоваться сервисом без VPN.

Ранее также сообщалось, что в оккупированном Луганске представители оккупационных властей проверяли телефоны работников магазинов на наличие VPN-сервисов.

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