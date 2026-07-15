РФ вдарила по Ізюму КАБами і дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі

Російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міської військової адміністрації.

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Удар КАБами і шахедами спричинив пожежі та руйнування

За попередніми даними, атака була здійснена із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Постраждали об’єкти комунальних підприємств, приватні будинки та сільськогосподарська техніка. На місцях влучань виникли пожежі.

"Є пошкодження і руйнування цивільних об'єктів, майна комунальних підприємств, сільськогосподарської техніки, приватних будинків, виникли пожежі. Також попередньо є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна місцева жителька дістала поранення.

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