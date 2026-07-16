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Новини Новий Кабмін Комбриг Лучанов Відставка Федорова
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Протести на підтримку Федорова. Новий уряд. Справа екскомбрига 155 ОМБр Лучанова | Ірина Ромалійська. НАЖИВО

Дивіться прямий етер із журналісткою Іриною Ромалійською про затвердження нового уряду, відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та резонансу справу Станіслава Лучанова. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час гострої кулуарної дискусії порушено низку резонансних питань.

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  • Головна тема дня — протести на підтримку Федорова. В етері розбирають, що стало приводом, хто виходить на вулиці, які вимоги висувають і яка реакція влади?
  • Друга важлива тема — новий уряд. Кого призначено на ключові посади і що це означає для країни?
  • І наостанок — справа Станіслава Лучанова. Що відомо на цей момент, які є версії подій і чому ця історія викликала такий резонанс.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Кабмін (14300) Ромалійська Ірина (409) Федоров Михайло (1241) Лучанов Станіслав (19)
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