Протести на підтримку Федорова. Новий уряд. Справа екскомбрига 155 ОМБр Лучанова | Ірина Ромалійська. НАЖИВО
Дивіться прямий етер із журналісткою Іриною Ромалійською про затвердження нового уряду, відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та резонансу справу Станіслава Лучанова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час гострої кулуарної дискусії порушено низку резонансних питань.
- Головна тема дня — протести на підтримку Федорова. В етері розбирають, що стало приводом, хто виходить на вулиці, які вимоги висувають і яка реакція влади?
- Друга важлива тема — новий уряд. Кого призначено на ключові посади і що це означає для країни?
- І наостанок — справа Станіслава Лучанова. Що відомо на цей момент, які є версії подій і чому ця історія викликала такий резонанс.
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