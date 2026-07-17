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Новини Паливна криза в РФ
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На окупованій Луганщині через паливну кризу подорожчав проїзд у міжміських автобусах

На окупованій Луганщині через дефіцит пального зросли тарифи на міжміські перевезення

На тимчасово окупованій території Луганської області через паливну кризу зросла вартість проїзду в міжміському громадському транспорті. Перевізники пояснюють підвищення тарифів стрімким подорожчанням пального, а окупаційна влада не втручається у ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка, окупаційна адміністрація не запровадила контролю за тарифами та не передбачила жодних субсидій для перевізників.

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За словами Харченка, на захопленій території продовжує поглиблюватися масштабна паливна криза, яка вже позначилася на вартості міжміських перевезень.

"Через стрімке зростання вартості пального власники автопарків перекладають усі витрати на плечі пасажирів задля уникнення повної зупинки маршрутів", – зазначив очільник Луганської ОВА.

Водночас, за його словами, окупаційна влада не вживає заходів для розв'язання проблеми штучного дефіциту пального. Замість цього загарбники фактично самоусунулися від регулювання тарифів і не надають перевізникам жодної фінансової підтримки.

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дефіцит (767) паливо (986) Луганська область (4951)
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