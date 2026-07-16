Далекобійні удари України змусили РФ імпортувати пальне, дедалі більше росіян хочуть завершити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через дефіцит дизелю та бензину у РФ суттєво побільшало російського населення, які хочуть закінчення війни проти України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Дефіцит енергоносіїв як головний індикатор успіху ЗСУ

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції Кремля на посилення українських далекобійних атак, Зеленський зазначив, що військове керівництво РФ традиційно відповідає терористичними нічними обстрілами та балістичними ударами по українських містах. Проте головна зміна відбувається в самому російському суспільстві, яке гостро відчуло наслідки війни на власному гаманці.

"Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто, це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється. Або нарощується, або є невеликі паузи, але вони (до цього вдаються) не через те, що у них з'явились якісь розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру. Ні, це вони готуються.

Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари. Закономірні речі. Але є індикатор — це російське суспільство, яке відчуває дефіцит з енергоносіями в Росії після постійних українських ударів у глибокий тил РФ. Це призвело до того, що сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі до себе, оскільки є країною, яка була завжди одним з найбільших експортерів енергоносіїв. На що це впливає? Безумовно, головна наша ціль була, щоби зменшувалась кількість грошей, які вони витрачають виключно на оборонку. Значить, виключно на війну", — пояснив Зеленський.

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Тепер у Росії спостерігається зменшення прибутків від продажу нафтопродуктів.

"Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почалася збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає. Збільшення людей, які почали до нас ставитися з повагою — я не вірю в це. Або хочуть вони нам хорошого життя, не вірю. А те, що ми бачимо чітко — в рази збільшилась кількість людей, яка дійсно хоче, щоб ця війна завершилась. Тому, це поки що єдині індикатори", — додав президент.

Загроза вересневої мобілізації та умови миру

Глава держави застеріг, що найближчі місяці до проведення внутрішніх виборів у Росії будуть супроводжуватися ескалацією. Проте після вересня ситуація може розвиватися за двома сценаріями:

"У вересні, після виборів, не можу вам сказати — можуть збільшити ескалаційні кроки. Один з них — більша мобілізація. Може таке бути? Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть, так. Європа дуже хоче".

Водночас Зеленський окреслив чітку позицію України щодо умов завершення війни: пріоритетом є припинення вогню для початку переговорів, але без попереднього висування ультиматумів з боку Москви. Для цього Силам оборони необхідно продовжувати військовий тиск.

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