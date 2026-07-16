Дальнобойные удары Украины вынудили РФ импортировать топливо, всё больше россиян хотят завершить войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за дефицита дизельного топлива и бензина в РФ значительно выросло число россиян, желающих прекращения войны против Украины.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Дефицит энергоносителей как главный индикатор успеха ВСУ
Отвечая на вопросы журналистов о реакции Кремля на усиление украинских дальнобойных атак, Зеленский отметил, что военное руководство РФ традиционно отвечает террористическими ночными обстрелами и баллистическими ударами по украинским городам. Однако главное изменение происходит в самом российском обществе, которое остро ощутило последствия войны на собственном кошельке.
"Реакцию России мы с вами ощущаем абсолютно одинаково. Будь вы на Банковой, будь вы на Троещине, будь вы в Одессе, будь вы в нашем Харькове — где угодно. То есть это дроны и ракетные удары. Мне кажется, что это их такой постоянный ответ, который не меняется. Либо он усиливается, либо бывают небольшие паузы, но они (прибегают к этому) не потому, что у них появилось какое-то понимание, что нужно менять курс этой войны и идти к миру. Нет, это они готовятся.
Мы усиливаем ответные меры, они усиливают агрессивные удары. Это закономерно. Но есть один индикатор — это российское общество, которое испытывает дефицит энергоносителей в России после постоянных украинских ударов по глубокому тылу РФ. Это привело к тому, что сама Россия сегодня вынуждена импортировать некоторые вещи, поскольку она всегда была одной из крупнейших стран-экспортеров энергоносителей. На что это влияет? Безусловно, наша главная цель заключалась в том, чтобы сокращалось количество денег, которые они тратят исключительно на оборону. То есть исключительно на войну", — пояснил Зеленский.
Сейчас в России наблюдается снижение доходов от продажи нефтепродуктов.
"Дизель и бензин из-за логистической блокады Украины в России сделали эти показатели более благоприятными для нас. Почему? Потому что в России стало расти число людей, которые хотят, чтобы эта война закончилась. Иллюзий нет. Увеличение числа людей, которые начали относиться к нам с уважением, — я в это не верю. Или хотят они нам хорошей жизни — не верю. А то, что мы видим ясно, — в разы увеличилось количество людей, которые действительно хотят, чтобы эта война закончилась. Поэтому это пока единственные показатели", — добавил президент.
Угроза сентябрьской мобилизации и условия мира
Глава государства предупредил, что ближайшие месяцы до проведения внутренних выборов в России будут сопровождаться эскалацией. Однако после сентября ситуация может развиваться по двум сценариям:
"В сентябре, после выборов, не могу вам сказать — возможно, они усилят эскалационные меры. Одна из них — более масштабная мобилизация. Может ли такое произойти? Может. Или они будут готовы к диалогу. Может ли такое произойти? Уверен. Американцы хотят этого, да. Европа очень хочет".
- В то же время Зеленский обозначил четкую позицию Украины относительно условий завершения войны: приоритетом является прекращение огня для начала переговоров, но без предварительного выдвижения ультиматумов со стороны Москвы. Для этого Силам обороны необходимо продолжать военное давление.
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