На оккупированной Луганщине из-за топливного кризиса подорожал проезд в междугородних автобусах

На временно оккупированной территории Луганской области из-за топливного кризиса выросла стоимость проезда в междугородном общественном транспорте. Перевозчики объясняют повышение тарифов стремительным подорожанием топлива, а оккупационные власти не вмешиваются в ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Луганской областной военной администрации Алексея Харченко, оккупационная администрация не ввела контроль за тарифами и не предусмотрела никаких субсидий для перевозчиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Харченко, на оккупированной территории продолжает усугубляться масштабный топливный кризис, который уже отразился на стоимости междугородних перевозок.

"Из-за стремительного роста стоимости топлива владельцы автопарков перекладывают все расходы на плечи пассажиров, чтобы избежать полной остановки маршрутов", - отметил глава Луганской ОВА.

В то же время, по его словам, оккупационные власти не принимают мер для решения проблемы искусственного дефицита топлива. Вместо этого захватчики фактически самоустранились от регулирования тарифов и не оказывают перевозчикам никакой финансовой поддержки.

Читайте: Дальнобойные удары Украины заставили РФ импортировать топливо, все больше россиян хотят завершить войну, - Зеленский