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Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
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Окупанти вдарили по Запоріжжю: три людини загинули, 35 постраждалих, серед них 6 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

У неділю, 19 липня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі 

Внаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав приватний сектор.

Також значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Наразі відомо про одну загиблу людину і трьох поранених.

Під завалами багатоповерхівки перебувають двоє людей – жінка та дитина.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, щонайменше десять - поранені.

Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Рятувальна операція триває. Під завалами досі залишаються люди.

"Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки без ознак життя. 

Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей.

Оновлення

Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що кількість постраждалих зросла до 35, серед яких шестеро дітей.

За даними прокуртури, загинули дві жінки. Рятувальна операція триває, під завалами ймовірно можуть перебувати люди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Дивіться також: Ворог вдарив КАБами по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2685) Запорізька область (5125) жертва (306) КАБ (586) Запорізький район (720)
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Топ коментарі
+3
Знову мовчання влади..., щоденне руйнування Харкова, Запоріжжя, Сум, для зе команди вже просто статистика... без реальних варіантів прикрити міста...
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19.07.2026 18:39 Відповісти
+3
Ниче, скоро будет блекаут в москве и вообще кацапам жопа. Надо верить. Живущим в Запорожье и других прифронтовых городах- особенно.
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19.07.2026 18:39 Відповісти
+1
Погана тенденція в світі, за Київ вже в'яло якось реагують, а за прифронтові міста взагалі реакція майже пасивна. При тому що наприклад Суми, Чернігів, Запоріжжя то не містечка.😿
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19.07.2026 19:18 Відповісти

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