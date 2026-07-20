На окупованій Луганщині посилили цензуру та заборонили медіа повідомляти про пожежі і руйнування, - ОВА

Окупаційна адміністрація Луганської області розіслала місцевим медіа та адміністраторам соціальних мереж вказівку приховувати інформацію про наслідки будь-яких надзвичайних подій, пожеж і руйнувань на промислових та інфраструктурних об'єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, натомість інформаційний простір цілеспрямовано заповнюють лише вигідними для окупаційної влади повідомленнями, аби штучно знизити рівень суспільної тривожності та не допустити масового невдоволення серед населення.

"Натомість інформаційний простір цілеспрямовано заповнюють лише вигідними для влади повідомленнями, щоб штучно знизити рівень суспільної тривожності та запобігти масовому невдоволенню. Така тотальна інформаційна зачистка вже змусила великі ресурси кардинально змінити контент під загрозою запровадження кримінального переслідування, фактично заганяючи населення у вигадану реальність, де жорстко замовчуються не лише масштабні інциденти, але й гострі повсякденні кризи, зокрема дефіцит пального і продуктів та хронічні перебої з постачанням води й електрики", – повідомив Харченко.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що окупаційна адміністрація дедалі більше посилює цензуру та масовий контроль, намагаючись створити для жителів тимчасово окупованої Луганщини штучну ілюзію стабільності.

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