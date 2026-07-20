На оккупированной Луганщине усилили цензуру и запретили СМИ сообщать о пожарах и разрушениях, - ОВА

Оккупационная администрация Луганской области разослала местным СМИ и администраторам социальных сетей указание скрывать информацию о последствиях любых чрезвычайных происшествий, пожаров и разрушений на промышленных и инфраструктурных объектах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, вместо этого информационное пространство целенаправленно заполняют только выгодными для оккупационных властей сообщениями, чтобы искусственно снизить уровень общественной тревожности и не допустить массового недовольства среди населения.

"Вместо этого информационное пространство целенаправленно заполняют только выгодными для власти сообщениями, чтобы искусственно снизить уровень общественной тревожности и предотвратить массовое недовольство. Такая тотальная информационная зачистка уже заставила крупные ресурсы кардинально изменить контент под угрозой возбуждения уголовного преследования, фактически загоняя население в вымышленную реальность, где жестко замалчиваются не только масштабные инциденты, но и острые повседневные кризисы, в частности дефицит топлива и продуктов, а также хронические перебои с поставками воды и электричества", - сообщил Харченко.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что оккупационная администрация все больше усиливает цензуру и массовый контроль, пытаясь создать для жителей временно оккупированной Луганщины искусственную иллюзию стабильности.

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