СБУ підбила підсумки тижня: уражено Ту-95, танкери, нафтобази та військові об’єкти РФ

Служба безпеки України підбила підсумки тижня 40-денної операції зі зниження воєнного потенціалу РФ. За даними спецслужби, уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95, танкери, нафтобази, пороми та військові об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"Минулого тижня Служба безпеки України продовжила системну кампанію із зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, яка була затверджена Президентом України Володимиром Зеленським. Бійці СБУ завдали успішних ударів по танкерах, стратегічній авіації, воєнних і паливно-енергетичних об'єктах держави-агресора". - йдеться в повідомленні.

Удар по стратегічній авіації і "тіньовому флоту" РФ

Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 км та знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС на військовому аеродромі "Енгельс" (Саратовська область).

Цей літак регулярно використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, він зазнав критичних пошкоджень - у нього повністю відірвано хвостову частину.

Морські дрони СБУ "Мамай" уразили підсанкційний танкер Louise 1". Судно перевозило російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише у 2026 році судно транспортувало майже 3 млн тонн нафти марки Urals.

Також було уражено танкер "Banda", який перевозив російську нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони СБУ, однак безрезультатно.

Під ударом опинився ще один підсанкційний танкер "тіньового флоту" РФ - танкер "Avero" - який вивозив нафту, зокрема, до Китаю та Індії.

"Всі ці судна належить до класу Suezmax - великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів", - повідомили в СБУ.

Удари по Криму та окупованих територіях: які військові об'єкти уражено

У Чорному морі знищено два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст".

Авіабаза "Багерове" у тимчасово окупованому Криму — уражено ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням.

Знищено три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися російськими військами для виявлення українських морських безекіпажних систем та ударних безпілотників.

На території тимчасово окупованих Запорізької, Донецької та Херсонської областей завдано ударів по місцях дислокації екіпажів ударних БпЛА, знищено склади безпілотників, пункти тимчасової дислокації технічного персоналу збиральних цехів і майстерень.

Уражено склади ракетно-артилерійського озброєння в тимчасово окупованих Криму та Луганській області, склади матеріально-технічного забезпечення, стоянки військового логістичного транспорту, а також ремонтні бази озброєння і військової техніки на ТОТ Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Ураження паливної та логістичної інфраструктури Росії

За даними СБУ, далекобійні безпілотники уразили резервуарний парк нафтобази у В'язниках Ставропольського краю, розташованої приблизно за 600 км від державного кордону України.

Також повідомляється про удар по комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ", де, за інформацією спецслужби, було уражено три резервуари з нафтопродуктами.

СБУ також заявила про ураження поромної інфраструктури, яка використовується для забезпечення російських військ.

Зокрема, на поромному терміналі "Крим" у Керчі під удар потрапили автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія".

У порту "Кавказ", за даними спецслужби, уражено автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія".

Крім того, СБУ повідомила про удар по вантажній залізничній станції "Кавказ", де, за її інформацією, було уражено залізничний склад із цистернами.

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