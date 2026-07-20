СБУ подвела итоги недели: поражены Ту-95, танкеры, нефтебазы и военные объекты РФ

Служба безопасности Украины подвела итоги недели 40-дневной операции по снижению военного потенциала РФ. По данным спецслужбы, были поражены стратегический бомбардировщик Ту-95, танкеры, нефтебазы, паромы и военные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"На прошлой неделе Служба безопасности Украины продолжила системную кампанию по снижению военно-экономического потенциала РФ, которая была утверждена Президентом Украины Владимиром Зеленским. Бойцы СБУ нанесли успешные удары по танкерам, стратегической авиации, военным и топливно-энергетическим объектам государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Удар по стратегической авиации и "теневому флоту" РФ

Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 км и уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95 МС на военном аэродроме "Энгельс" (Саратовская область).

Этот самолет регулярно использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине, он получил критические повреждения - у него полностью оторвана хвостовая часть.

Морские дроны СБУ "Мамай" поразили танкер Louise 1, находящийся под санкциями. Судно перевозило российскую нефть в обход международных санкций. Только в 2026 году судно транспортировало почти 3 млн тонн нефти марки Urals.

Также был поражен танкер Banda, который перевозил российскую нефть из портов Усть-Луга, Керчи, Новороссийска и Находки. Во время атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны СБУ, однако безрезультатно.

Под ударом оказался еще один подсанкционный танкер "теневого флота" РФ - танкер Avero, который вывозил нефть, в частности, в Китай и Индию.

"Все эти суда относятся к классу Suezmax - крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов", - сообщили в СБУ.

Удары по Крыму и оккупированным территориям: какие военные объекты были поражены

В Черном море уничтожены два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст".

Авиабаза "Багерово" во временно оккупированном Крыму - поражены ангары с военной техникой и специальным оборудованием.

Уничтожены три стационарные радиолокационные станции, которые использовались российскими войсками для обнаружения украинских морских беспилотных систем и ударных беспилотников.

На территории временно оккупированных Запорожской, Донецкой и Херсонской областей нанесены удары по местам дислокации экипажей ударных БПЛА, уничтожены склады беспилотников, пункты временной дислокации технического персонала сборочных цехов и мастерских.

Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения во временно оккупированных Крыму и Луганской области, склады материально-технического обеспечения, стоянки военного логистического транспорта, а также ремонтные базы вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Поражение топливной и логистической инфраструктуры России

По данным СБУ, дальнобойные беспилотники поразили резервуарный парк нефтебазы в Вязниках Ставропольского края, расположенной примерно в 600 км от государственной границы Украины.

Также сообщается об ударе по комплексу перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ", где, по информации спецслужбы, были поражены три резервуара с нефтепродуктами.

СБУ также заявила о поражении паромной инфраструктуры, используемой для обеспечения российских войск.

В частности, на паромном терминале "Крым" в Керчи под удар попали автомобильные паромы "Ейск" и "Мария".

В порту "Кавказ", по данным спецслужбы, были поражены автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия".

Кроме того, СБУ сообщила об ударе по грузовой железнодорожной станции "Кавказ", где, по ее информации, был поражен железнодорожный состав с цистернами.

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