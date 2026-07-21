Ворог атакував Одесу: пошкоджений житловий будинок, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 21 липня російські загарбники здійснили чергову атаку на Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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За попередньою інформацією, є постраждалі. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, а інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.

"Ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по регіону.

В центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Станом на 12:20 у місті відомо вже про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надається уся необхідна медична допомога", - зазначив Лисак.

Оновлення

У центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: фасад та скління чотириповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Також ушкоджено припарковані поруч легкові автомобілі.

В Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.









Що передувало?

Одеська міська рада оголосила 21 липня Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, що сталася 20 липня.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки на інфраструктурне підприємство загинули три людини, ще шестеро отримали поранення.

Ворог атакував цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль.

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