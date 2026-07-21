Засудженого до 9 років ексголову Тернопільської облради Головка тимчасово залишили в СІЗО, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд тимчасово залишив у Київському слідчому ізоляторі колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого засудили до дев'яти років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

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ВАКС зазначає, що вирок від 18 червня 2025 року Апеляційна палата суду 8 липня 2026 року змінила лише в частині формулювання обвинувачення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). В іншій частині вирок, яким Головка засудили до дев'яти років ув'язнення, залишився без змін.

Захисники засудженого звернулися до суду з клопотанням тимчасово залишити його у Київському СІЗО. Вони аргументували це необхідністю забезпечити оперативну комунікацію з адвокатами та можливість зручніше ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження.

Суд задовольнив це клопотання. Згідно з ухвалою, Михайло Головко перебуватиме у державній установі "Київський слідчий ізолятор" до завершення строку подання касаційної скарги – до 8 жовтня

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