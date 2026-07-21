Приговоренного к 9 годам бывшего председателя Тернопольского облсовета Головко временно оставили в СИЗО, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд временно оставил в Киевском следственном изоляторе бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головка, приговоренного к девяти годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

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ВАКС отмечает, что приговор от 18 июня 2025 года Апелляционная палата суда 8 июля 2026 года изменила лишь в части формулировки обвинения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). В остальной части приговор, которым Головка был приговорен к девяти годам лишения свободы, остался без изменений.

Защитники осужденного обратились в суд с ходатайством временно оставить его в Киевском СИЗО. Они аргументировали это необходимостью обеспечить оперативную связь с адвокатами и возможность более удобного ознакомления с материалами уголовного производства.

Суд удовлетворил это ходатайство. Согласно постановлению, Михаил Головко будет находиться в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" до истечения срока подачи кассационной жалобы — до 8 октября

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