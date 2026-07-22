Українські морські дрони Magura вперше вироблятимуть у США: виробник Uforce уклав угоду

Індустрія дронів

Українська компанія Uforce — розробник та виробник морських дронів Magura — уклала партнерську угоду з американською оборонною компанією ReconCraft про масштабування та локалізацію виробництва безпілотних катерів на території США.

Про це пише Business Insider, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі партнерства Uforce та ReconCraft

Генеральний директор компанії Uforce Олег Рогинський наголосив, що ця угода є визнанням ефективності українських розробок на глобальному рівні.

"Це партнерство означає, що ці перевірені в бою можливості стануть доступними для США, поєднуючи українські інновації з поля бою з американською майстерністю у виробництві", — заявив Рогинський.

Американській компанії ReconCraft нададуть доступ до перевірених у боях комплексних безпілотних систем (повітряних, морських та наземних), передового програмного забезпечення для автономного управління, а також технологій управління.

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На першому етапі планується виробництво "кількох сотень" дронів на рік. Надалі кількість хочуть збільшити "до тисяч".

Компанія ReconCraft є визнаним виробником катерів для спеціальних операцій та вже має діючі контракти з ВМС США на постачання автономних суден.

Співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі зауважив, що кооперація з Uforce дозволить американським військовим швидко отримати ефективну зброю:

"Співпраця поєднує наш виробничий досвід і можливості з перевіреною в бою автономністю платформи Magura, що дозволяє нам швидше надати американським військовим більші можливості, ніж у разі розробки нової системи з нуля".

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Про компанію Uforce

Компанія Uforce розробляє та виготовляє комплексні безпілотні рішення наземного, морського та повітряного базування. За даними видання Bloomberg, безпілотники та системи розробника вже виконали понад 150 тисяч успішних місій проти російських окупантів у ході російсько-української війни.

Що відомо про дрон Magura V5

Magura V5 — це багатоцільовий морський безпілотник. Він здатний вести розвідку, патрулювання, виконувати пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Вперше Україна представила морський безпілотник на оборонній виставці в Туреччині у липні 2023 року.

Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.

3 травня 2025 року українські військові вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30.

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