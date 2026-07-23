Україні знадобиться понад 2,6 млн нових працівників упродовж 10 років, - Бабак

Українська економіка впродовж наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 мільйона нових працівників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

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Ринок праці змінюють під потреби економіки

За словами Бабака, держава змінює підхід до підготовки фахівців і більше не орієнтуватиметься лише на можливості закладів освіти. Основою стане реальний попит економіки.

"Ми змінюємо фундамент і починаємо готувати фахівців під потреби країни а не лише за бажанням університетів", - наголосив він.

Цю концепцію розробляли майже два роки. Вона закладена у законопроєкті про гранти, який уже підготовлений до другого читання.

Уряд уже запровадив експериментальну модель. Державне замовлення у вишах формуватимуть на основі економічних розрахунків. Це має допомогти уникнути дефіциту кадрів у ключових галузях.

За прогнозами, кількість зайнятих зростатиме поступово. У 2025 році вона становитиме 12,9 млн осіб, у 2030 році — 13,6 млн, а до 2036 року — 14,6 млн.

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Будівництво і промисловість потребують найбільше людей

Найбільший попит очікується у будівництві через відбудову інфраструктури. Кількість працівників у цій сфері може зрости більш ніж удвічі — з приблизно 520 тисяч до 1,24 мільйона.

Країні будуть потрібні інженери, архітектори, проєктувальники, фахівці технічного нагляду та будівельники.

Переробна промисловість також зростатиме. До 2036 року їй знадобиться понад 1,7 мільйона працівників. Підприємства шукатимуть технологів, операторів обладнання та спеціалістів із контролю якості.

Сектор науки і технічної діяльності збільшиться майже на 75%. Попит на таких фахівців зросте з 500 тисяч до майже 880 тисяч осіб.

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Водночас у сільському господарстві кількість зайнятих скорочуватиметься — з 1,8 мільйона до 1,57 мільйона осіб. У сфері ІТ суттєвих змін не прогнозують. До 2036 року там працюватиме близько 263 тисяч спеціалістів.

У сфері освіти кількість працівників залишиться майже без змін. Основний акцент робитимуть на підвищенні якості підготовки.

У медицині та соціальній сфері попит зростатиме, зокрема на реабілітологів і психологів.

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