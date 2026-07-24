В Україні судитимуть керівників захоплених залізничних станцій "ЛНР", які забезпечували перевезення для окупаційної армії, - СБУ

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти щодо чотирьох жителів Луганщини, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами. За даними слідства, вони очолили захоплені залізничні станції та забезпечували перевезення військових ешелонів і вантажів для армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ у Донецькій та Луганській областях, усіх чотирьох обвинувачують у пособництві державі-агресору.

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За інформацією слідства, двоє фігурантів у різний час керували станцією Кіндрашівська-Нова, яку окупаційна влада включила до створеного нею підприємства залізничного транспорту. Ще двоє у 2023–2024 роках очолили станції Городній та Старобільськ.

За версією слідства, обвинувачені організовували рух військових ешелонів, а також вантажних потягів із металом, зерном та іншим майном, яке російські війська вивозили до Росії.

Крім того, вони забезпечували тимчасове зберігання цистерн із пальним, яке використовувалося для потреб окупаційних військ.

Дії всіх чотирьох фігурантів кваліфіковано за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Остаточне рішення щодо їхньої вини ухвалюватиме суд.

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