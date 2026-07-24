В Украине будут судить руководителей захваченных железнодорожных станций "ЛНР", которые обеспечивали перевозки для оккупационной армии, - СБУ

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные акты в отношении четырех жителей Луганской области, которых подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. По данным следствия, они возглавили захваченные железнодорожные станции и обеспечивали перевозку военных эшелонов и грузов для армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ в Донецкой и Луганской областях, всех четверых обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

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По информации следствия, двое фигурантов в разное время руководили станцией Кондрашевская-Новая, которую оккупационные власти включили в созданное ими предприятие железнодорожного транспорта. Еще двое в 2023-2024 годах возглавили станции Городной и Старобельск.

По версии следствия, обвиняемые организовывали движение военных эшелонов, а также грузовых поездов с металлом, зерном и другим имуществом, которое российские войска вывозили в Россию.

Кроме того, они обеспечивали временное хранение цистерн с топливом, которое использовалось для нужд оккупационных войск.

Действия всех четырех фигурантов квалифицированы по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору. Окончательное решение об их виновности будет принимать суд.

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