В Киеве задержали бизнесвумен, которая выплатила оккупантам на Луганщине сотни тысяч долларов налогов, - СБУ. ФОТО
В Киеве задержали владелицу предприятий, которую подозревают в ведении бизнеса на временно оккупированной территории Луганской области и уплате налогов в бюджет государства-агрессора. По данным следствия, только за 2023–2024 годы она получила более 415 тысяч долларов прибыли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Продолжала вести бизнес в оккупированном Луганске
По данным СБУ, задержанная владеет коммерческими активами предприятий в Луганске, работающих в сфере недвижимости. Несмотря на то, что она долгое время жила в Киеве, она оставалась владелицей этих компаний.
Следствие установило, что предприятия продолжали работать на временно оккупированной территории и платили налоги в бюджет государства-агрессора.
По информации СБУ, управлять предприятиями в Луганске владелица поручила своей деловой партнерше, которая осталась в оккупированном городе и взаимодействовала с оккупационной администрацией.
Правоохранители утверждают, что именно благодаря такой схеме предприятия продолжали хозяйственную деятельность в интересах оккупационных властей.
Более 415 тысяч долларов прибыли через криптовалюту
По данным следствия, прибыль от деятельности предприятий подозреваемая получала через незаконные криптовалютные операции.
Только в 2023–2024 годах она, по информации СБУ, получила более 415 тысяч долларов.
Следователи сообщили о подозрении задержанной и ее бизнес-партнерше по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Им инкриминируют ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с незаконными органами власти на временно оккупированной территории и передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора.
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Бізнесвуменша, може звернутися до Печерського суду, як це зробили особи від братів з ДБР, щоб про це ніхто з Українців і не знав???
І усьо ж будєт па дамашнєму, як за ригоАНАЛІВ з татаровим і антиМайданом і тітушками!! - Топаз, дай каманду??