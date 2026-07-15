В Киеве задержали бизнесвумен, которая выплатила оккупантам на Луганщине сотни тысяч долларов налогов, - СБУ. ФОТО

В Киеве задержали владелицу предприятий, которую подозревают в ведении бизнеса на временно оккупированной территории Луганской области и уплате налогов в бюджет государства-агрессора. По данным следствия, только за 2023–2024 годы она получила более 415 тысяч долларов прибыли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Продолжала вести бизнес в оккупированном Луганске

По данным СБУ, задержанная владеет коммерческими активами предприятий в Луганске, работающих в сфере недвижимости. Несмотря на то, что она долгое время жила в Киеве, она оставалась владелицей этих компаний.

Следствие установило, что предприятия продолжали работать на временно оккупированной территории и платили налоги в бюджет государства-агрессора.

По информации СБУ, управлять предприятиями в Луганске владелица поручила своей деловой партнерше, которая осталась в оккупированном городе и взаимодействовала с оккупационной администрацией.

Правоохранители утверждают, что именно благодаря такой схеме предприятия продолжали хозяйственную деятельность в интересах оккупационных властей.

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Более 415 тысяч долларов прибыли через криптовалюту

По данным следствия, прибыль от деятельности предприятий подозреваемая получала через незаконные криптовалютные операции.

Только в 2023–2024 годах она, по информации СБУ, получила более 415 тысяч долларов.

Следователи сообщили о подозрении задержанной и ее бизнес-партнерше по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с незаконными органами власти на временно оккупированной территории и передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора.

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