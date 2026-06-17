Задержана сторонница оккупантов, пропагандировавшая "присоединение" Херсонщины к РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала сторонницу РФ, которая хвалилась фальшивым "референдумом" во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предательнице?

Как выяснило расследование, фигуранткой является безработная жительница поселка Антоновка, расположенного недалеко от областного центра.

"Женщина агитировала местных жителей принять участие в фальшивом плебисците и "проголосовать" за так называемое присоединение Херсонской области к стране-агрессору.

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Кроме того, она восхваляла российские вооруженные группировки и выступала в поддержку оккупационного режима", - говорится в сообщении.

Пыталась "залечь на дно"

Также отмечается, что после освобождения правобережья Херсонской области коллаборационистка в качестве переселенки переехала в областной центр и "залегла на дно" в съемной квартире.

Чтобы избежать правосудия, женщина вела малозаметный образ жизни, фактически не появляясь на людях без крайней необходимости.

Задержание

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки, установили ее местонахождение и задержали.



В ходе обысков у неё изъяли смартфон, с помощью которого она распространяла прокремлёвскую пропаганду.



Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.