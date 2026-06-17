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Задержана сторонница оккупантов, пропагандировавшая "присоединение" Херсонщины к РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала сторонницу РФ, которая хвалилась фальшивым "референдумом" во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предательнице?

Как выяснило расследование, фигуранткой является безработная жительница поселка Антоновка, расположенного недалеко от областного центра.

предательница из Херсона

"Женщина агитировала местных жителей принять участие в фальшивом плебисците и "проголосовать" за так называемое присоединение Херсонской области к стране-агрессору.

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Кроме того, она восхваляла российские вооруженные группировки и выступала в поддержку оккупационного режима", - говорится в сообщении.

Пыталась "залечь на дно"

Также отмечается, что после освобождения правобережья Херсонской области коллаборационистка в качестве переселенки переехала в областной центр и "залегла на дно" в съемной квартире.

Чтобы избежать правосудия, женщина вела малозаметный образ жизни, фактически не появляясь на людях без крайней необходимости.

Задержание

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки, установили ее местонахождение и задержали.

В ходе обысков у неё изъяли смартфон, с помощью которого она распространяла прокремлёвскую пропаганду.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

задержание (6557) СБУ (20775) Херсон (3339) псевдореферендум (137) Херсонская область (5755) Херсонский район (906)
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Топ комментарии
+12
А тих генералів сбу, які впустили кацапів на Херсонщину у 2022 сбу затримало?
А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
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17.06.2026 10:47 Ответить
+8
Падляк з аброхамієм, бойко і шуфрич, ще сотні з паспортами московитів але сидячи в органах державної влади, те ж з нетерпіння чекають на передачу їх до московитів??
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17.06.2026 10:51 Ответить
+7
дивно що вона намагалася залягти на дно в Україні а не на любімій рашці. Ці любітєлі срускава міра мене дивуть щодня
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17.06.2026 10:53 Ответить
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Після звільнення тот, там в кожному селі, кожній хаті, кожен другий будуть ридати по рефії, особливо пенсія. Нормальні і адекватні звідтов з'їхали.
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17.06.2026 10:44 Ответить
А тих генералів сбу, які впустили кацапів на Херсонщину у 2022 сбу затримало?
А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
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17.06.2026 10:47 Ответить
Мішебратія… атінРот… прутін ввєді… Жити в Україні і гадити Українцям…
Передати цю особу, до мухосранську, її ж братіям !!!
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17.06.2026 10:48 Ответить
Падляк з аброхамієм, бойко і шуфрич, ще сотні з паспортами московитів але сидячи в органах державної влади, те ж з нетерпіння чекають на передачу їх до московитів??
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17.06.2026 10:51 Ответить
дивно що вона намагалася залягти на дно в Україні а не на любімій рашці. Ці любітєлі срускава міра мене дивуть щодня
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17.06.2026 10:53 Ответить
Проживання, триразове харчування,прогулянки двориком в безпечних умовах за рахунок держави, хітра безробітна мешканка селища Антонівка
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17.06.2026 10:57 Ответить
тих переселенців потрібно усіх перевірити три рази бо сук серед них вистачае
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17.06.2026 11:02 Ответить
Те що замилили морду СБУ зрозуміло, але дарма замилили морду тій бабці, нарід має право знати своїх "героїв"!!
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17.06.2026 11:38 Ответить
Ну она просто думала что "Россия тут навсегда" и ей ничего не будет. Все малороссы такие - верят в непобедимость рашки.
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17.06.2026 11:44 Ответить
В що вони там верят, то таке. Головне вони підтримують вбивства українців ї знищення України!
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17.06.2026 12:11 Ответить
 
 