Задержана сторонница оккупантов, пропагандировавшая "присоединение" Херсонщины к РФ, - СБУ. ФОТО
СБУ задержала сторонницу РФ, которая хвалилась фальшивым "референдумом" во время оккупации Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предательнице?
Как выяснило расследование, фигуранткой является безработная жительница поселка Антоновка, расположенного недалеко от областного центра.
"Женщина агитировала местных жителей принять участие в фальшивом плебисците и "проголосовать" за так называемое присоединение Херсонской области к стране-агрессору.
Кроме того, она восхваляла российские вооруженные группировки и выступала в поддержку оккупационного режима", - говорится в сообщении.
Пыталась "залечь на дно"
Также отмечается, что после освобождения правобережья Херсонской области коллаборационистка в качестве переселенки переехала в областной центр и "залегла на дно" в съемной квартире.
Чтобы избежать правосудия, женщина вела малозаметный образ жизни, фактически не появляясь на людях без крайней необходимости.
Задержание
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки, установили ее местонахождение и задержали.
В ходе обысков у неё изъяли смартфон, с помощью которого она распространяла прокремлёвскую пропаганду.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
Передати цю особу, до мухосранську, її ж братіям !!!