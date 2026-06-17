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Новини Фото Викриття колаборантів
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Затримано прихильницю окупантів, яка пропагувала "приєднання" Херсонщини до РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала поплічницю РФ, яка вихваляла фейковий "референдум" під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадницю відомо?

Як з’ясувало розслідування, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

зрадниця з Херсона

"Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора.

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Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.

Намагалась "залягти на дно"

Також зазначається, що після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і "залягла на дно" в орендованому помешканні.

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.

Затримання

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

затримання (4324) СБУ (13970) Херсон (3887) псевдореферендум (191) Херсонська область (6746) Херсонський район (921)
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Топ коментарі
+14
А тих генералів сбу, які впустили кацапів на Херсонщину у 2022 сбу затримало?
А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
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17.06.2026 10:47 Відповісти
+9
Падляк з аброхамієм, бойко і шуфрич, ще сотні з паспортами московитів але сидячи в органах державної влади, те ж з нетерпіння чекають на передачу їх до московитів??
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17.06.2026 10:51 Відповісти
+7
дивно що вона намагалася залягти на дно в Україні а не на любімій рашці. Ці любітєлі срускава міра мене дивуть щодня
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17.06.2026 10:53 Відповісти
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Після звільнення тот, там в кожному селі, кожній хаті, кожен другий будуть ридати по рефії, особливо пенсія. Нормальні і адекватні звідтов з'їхали.
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17.06.2026 10:44 Відповісти
А тих генералів сбу, які впустили кацапів на Херсонщину у 2022 сбу затримало?
А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
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17.06.2026 10:47 Відповісти
Мішебратія… атінРот… прутін ввєді… Жити в Україні і гадити Українцям…
Передати цю особу, до мухосранську, її ж братіям !!!
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17.06.2026 10:48 Відповісти
Падляк з аброхамієм, бойко і шуфрич, ще сотні з паспортами московитів але сидячи в органах державної влади, те ж з нетерпіння чекають на передачу їх до московитів??
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17.06.2026 10:51 Відповісти
дивно що вона намагалася залягти на дно в Україні а не на любімій рашці. Ці любітєлі срускава міра мене дивуть щодня
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17.06.2026 10:53 Відповісти
Проживання, триразове харчування,прогулянки двориком в безпечних умовах за рахунок держави, хітра безробітна мешканка селища Антонівка
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17.06.2026 10:57 Відповісти
тих переселенців потрібно усіх перевірити три рази бо сук серед них вистачае
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17.06.2026 11:02 Відповісти
Те що замилили морду СБУ зрозуміло, але дарма замилили морду тій бабці, нарід має право знати своїх "героїв"!!
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17.06.2026 11:38 Відповісти
Ну она просто думала что "Россия тут навсегда" и ей ничего не будет. Все малороссы такие - верят в непобедимость рашки.
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17.06.2026 11:44 Відповісти
В що вони там верят, то таке. Головне вони підтримують вбивства українців ї знищення України!
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17.06.2026 12:11 Відповісти
Тупа курка вихована на гаслах і концертах " 95 кварталу " - адіннарот, адіннязік, хуже нє будєт, какая разніца....
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17.06.2026 12:37 Відповісти
 
 