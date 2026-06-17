Затримано прихильницю окупантів, яка пропагувала "приєднання" Херсонщини до РФ, - СБУ. ФОТО
СБУ затримала поплічницю РФ, яка вихваляла фейковий "референдум" під час окупації Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про зрадницю відомо?
Як з’ясувало розслідування, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.
"Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора.
Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.
Намагалась "залягти на дно"
Також зазначається, що після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і "залягла на дно" в орендованому помешканні.
Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.
Затримання
Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.
Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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А то, ***, затримали бомжиху, яка "вихваляла". Ну це піндець...
Передати цю особу, до мухосранську, її ж братіям !!!