Затримано прихильницю окупантів, яка пропагувала "приєднання" Херсонщини до РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала поплічницю РФ, яка вихваляла фейковий "референдум" під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадницю відомо?

Як з’ясувало розслідування, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

"Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора.

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Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.

Намагалась "залягти на дно"

Також зазначається, що після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і "залягла на дно" в орендованому помешканні.

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.

Затримання

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.



Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.