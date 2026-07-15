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Новини Фото Викриття колаборантів
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У Києві затримали бізнесменку, яка сплатила окупантам на Луганщині сотні тисяч доларів податків, - СБУ. ФОТО

У Києві затримали власницю підприємств, яку підозрюють у веденні бізнесу на тимчасово окупованій Луганщині та сплаті податків до бюджету держави-агресора. За даними слідства, лише за 2023–2024 роки вона отримала понад 415 тисяч доларів прибутку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

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Продовжувала вести бізнес в окупованому Луганську

За даними СБУ, затримана володіє комерційними активами підприємств у Луганську, які працюють у сфері нерухомості. Попри те, що тривалий час жила у Києві, вона залишалася власницею цих компаній.

Слідство встановило, що підприємства продовжували працювати на тимчасово окупованій території та сплачували податки до бюджету держави-агресора.

За інформацією СБУ, керувати підприємствами у Луганську власниця доручила своїй бізнес-партнерці, яка залишилася в окупованому місті та взаємодіяла з окупаційною адміністрацією.

Правоохоронці стверджують, що саме через таку схему підприємства продовжували господарську діяльність в інтересах окупаційної влади.

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У Києві затримали бізнесменку, яку підозрюють у сплаті податків до бюджету окупованої Луганщини
У Києві затримали бізнесменку, яку підозрюють у сплаті податків до бюджету окупованої Луганщини

Понад 415 тисяч доларів прибутку через криптовалюту

За даними слідства, прибуток від діяльності підприємств підозрювана отримувала через незаконні криптовалютні операції.

Лише у 2023–2024 роках вона, за інформацією СБУ, одержала понад 415 тисяч доларів.

Слідчі повідомили про підозру затриманій та її бізнес-партнерці за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади на тимчасово окупованій території та передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.

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податки (4336) окупація (6991) СБУ (14075) співпраця (1104) Луганська область (4949)
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Топ коментарі
+7
Це кацапський пеньюар.
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15.07.2026 16:35 Відповісти
+3
Циганщина.
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15.07.2026 16:49 Відповісти
+1
у вишиванці....
отакі вони патріоти!
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15.07.2026 16:34 Відповісти

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