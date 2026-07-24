На окупованій Луганщині понад 300 українців без паспортів РФ отримали "міграційні" протоколи, - правозахисники

На тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти за десять днів склали понад 300 адміністративних протоколів на громадян України, які не отримали російські паспорти. Також окупаційна влада заявила про понад 40 випадків так званого "видворення".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Східну правозахисну групу", такі дії проводилися в межах операції "Нелегал-2026", спрямованої проти жителів, які відмовилися від російського громадянства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними правозахисників, представники окупаційної "міграційної служби" вимагають від українців "легалізувати себе на території Росії". Тих, хто не виконує ці вимоги, звинувачують у порушенні міграційного законодавства та штрафують.

Розмір штрафу може сягати 40 тисяч російських рублів. Після оформлення адміністративних матеріалів людям погрожують так званим примусовим видворенням за межі РФ.

"Спочатку людину визнають порушником, складають протокол і штрафують, а наступним заходом уже прямо називають примусове видворення. Так формується бюрократичний механізм примусового переміщення українців з окупованої території", – наголосили у "Східній правозахисній групі".

Правозахисники зазначають, що таким чином Росія фактично змушує громадян України проходити "легалізацію" перед державою-окупантом, аби вони могли залишатися у власних домівках на тимчасово окупованій території Луганської області.

Читайте: У Молдові відреагували на указ Путіна про громадянство для мешканців Придністров’я: Кремль хоче залучити якнайбільше солдатів