На оккупированной Луганщине более 300 украинцев без паспортов РФ получили "миграционные" протоколы, — правозащитники
На временно оккупированной Луганской области российские оккупанты за десять дней составили более 300 административных протоколов в отношении граждан Украины, не получивших российские паспорта. Также оккупационные власти заявили о более чем 40 случаях так называемого "выдворения".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточную правозащитную группу", такие действия проводились в рамках операции "Нелегал-2026", направленной против жителей, отказавшихся от российского гражданства.
По данным правозащитников, представители оккупационной "миграционной службы" требуют от украинцев "легализоваться на территории России". Тех, кто не выполняет эти требования, обвиняют в нарушении миграционного законодательства и штрафуют.
Размер штрафа может достигать 40 тысяч российских рублей. После оформления административных материалов людям угрожают так называемым принудительным выдворением за пределы РФ.
"Сначала человека признают нарушителем, составляют протокол и штрафуют, а следующей мерой уже прямо называют принудительное выдворение. Так формируется бюрократический механизм принудительного перемещения украинцев с оккупированной территории", — подчеркнули в "Восточной правозащитной группе".
Правозащитники отмечают, что таким образом Россия фактически вынуждает граждан Украины проходить "легализацию" перед государством-оккупантом, чтобы они могли оставаться в своих домах на временно оккупированной территории Луганской области.
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