На оккупированной Луганщине более 300 украинцев без паспортов РФ получили "миграционные" протоколы, — правозащитники

На временно оккупированной Луганской области российские оккупанты за десять дней составили более 300 административных протоколов в отношении граждан Украины, не получивших российские паспорта. Также оккупационные власти заявили о более чем 40 случаях так называемого "выдворения".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточную правозащитную группу", такие действия проводились в рамках операции "Нелегал-2026", направленной против жителей, отказавшихся от российского гражданства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным правозащитников, представители оккупационной "миграционной службы" требуют от украинцев "легализоваться на территории России". Тех, кто не выполняет эти требования, обвиняют в нарушении миграционного законодательства и штрафуют.

Размер штрафа может достигать 40 тысяч российских рублей. После оформления административных материалов людям угрожают так называемым принудительным выдворением за пределы РФ.

"Сначала человека признают нарушителем, составляют протокол и штрафуют, а следующей мерой уже прямо называют принудительное выдворение. Так формируется бюрократический механизм принудительного перемещения украинцев с оккупированной территории", — подчеркнули в "Восточной правозащитной группе".

Правозащитники отмечают, что таким образом Россия фактически вынуждает граждан Украины проходить "легализацию" перед государством-оккупантом, чтобы они могли оставаться в своих домах на временно оккупированной территории Луганской области.

Читайте: В Молдове отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья: Кремль хочет привлечь как можно больше солдат