У Польщі через суд хочуть залишити картини, які Україна передала на зберігання, - ЗМІ

У Польщі представники спадкоємців князя Анджея Любомирського вимагають через суд заблокувати повернення в Україну картин, які евакуювали до Польщі зі Львова після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

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Про які картини йдеться?

Частина найцінніших картин, зокрема зі львівських музеїв, наразі експонують на виставці "Прикордоння Європи — зі скарбниці Львівського історичного музею", що проходить у Музеї Центрального Помор'я в Слупську.

Йдеться про два полотна з колишньої колекції Любомирських: "Портрет Роксолани" невідомого художника XVI століття та "Портрет юнака" Алоїзія Рейхана 1850 року. Їхню загальну вартість оцінено у 150 тисяч злотих (понад 1,7 мільйона гривень).

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Звернення до суду

До суду в Слупську надійшла заява від представника нащадка князя Любомирського з ініціалами Б.К., який вимагає накласти заборону на повернення музейних картин на час судового процесу. Спадкоємця з родини Анджея Любомирського представляє адвокат Мацей Обрембський.

У Музеї Слупська заявили, що отримали клопотання 20 липня 2026 року і зараз вивчають надані матеріали.

Мета спадкоємців князя Любомирського полягає в тому, щоб картини, які колись належали Музею Любомирських у Львові, залишилися в межах сучасних кордонів Польщі.

Сторона позивача вважає, що ідеальним варіантом було б передати полотна під опіку польської установи — наприклад, Музею князів Любомирських, що створюється у Вроцлаві.

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Мінкульт Польщі не хоче скандалу

Адвокат Обрембський звинувачує суд у Слупську в порушенні ст. 737 ЦПК Польщі: замість тижневого строку та негайного блокування вивезення картин, музею дали 14 днів на відповідь. Він побоюється повторення прецеденту 2024 року, коли через затягування суду у Варшаві полотна з виставки "Геній Львова" встигли терміново повернути в Україну.

На думку Обрембського, суди діють за неофіційними вказівками Мінкульту Польщі, щоб уникнути дипломатичного конфлікту з Україною. Джерела Rzeczpospolita зазначають, що задоволення позовів завдало б значної шкоди українсько-польським відносинам, і польська держава все одно була б зобов'язана повернути колекцію до Львова.

Водночас у міністерстві спростували заяви про будь-які вказівки судам. Речник відомства Пйотр Єнджейовський наголосив, що питання власності вирішуються виключно в судовому порядку за загальними правилами, а організатори виставок зобов'язані самостійно звертатися по надання правового захисту для рухомих об'єктів мистецтва.

Проблеми вдалося б уникнути, якби польські музеї звернулися до Міністерства культури та національної спадщини з проханням надати експонатам статус "музейного імунітету". Цей правовий механізм захищає іноземні експонати тимчасових виставок від арешту чи конфіскації. Однак королівський замок у Варшаві та музей у Слупську таких заяв не подавали.

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