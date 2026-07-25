У Польщі через суд хочуть залишити картини, які Україна передала на зберігання, - ЗМІ
У Польщі представники спадкоємців князя Анджея Любомирського вимагають через суд заблокувати повернення в Україну картин, які евакуювали до Польщі зі Львова після початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це пише Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.
Про які картини йдеться?
Частина найцінніших картин, зокрема зі львівських музеїв, наразі експонують на виставці "Прикордоння Європи — зі скарбниці Львівського історичного музею", що проходить у Музеї Центрального Помор'я в Слупську.
Йдеться про два полотна з колишньої колекції Любомирських: "Портрет Роксолани" невідомого художника XVI століття та "Портрет юнака" Алоїзія Рейхана 1850 року. Їхню загальну вартість оцінено у 150 тисяч злотих (понад 1,7 мільйона гривень).
Звернення до суду
До суду в Слупську надійшла заява від представника нащадка князя Любомирського з ініціалами Б.К., який вимагає накласти заборону на повернення музейних картин на час судового процесу. Спадкоємця з родини Анджея Любомирського представляє адвокат Мацей Обрембський.
У Музеї Слупська заявили, що отримали клопотання 20 липня 2026 року і зараз вивчають надані матеріали.
Мета спадкоємців князя Любомирського полягає в тому, щоб картини, які колись належали Музею Любомирських у Львові, залишилися в межах сучасних кордонів Польщі.
Сторона позивача вважає, що ідеальним варіантом було б передати полотна під опіку польської установи — наприклад, Музею князів Любомирських, що створюється у Вроцлаві.
Мінкульт Польщі не хоче скандалу
Адвокат Обрембський звинувачує суд у Слупську в порушенні ст. 737 ЦПК Польщі: замість тижневого строку та негайного блокування вивезення картин, музею дали 14 днів на відповідь. Він побоюється повторення прецеденту 2024 року, коли через затягування суду у Варшаві полотна з виставки "Геній Львова" встигли терміново повернути в Україну.
На думку Обрембського, суди діють за неофіційними вказівками Мінкульту Польщі, щоб уникнути дипломатичного конфлікту з Україною. Джерела Rzeczpospolita зазначають, що задоволення позовів завдало б значної шкоди українсько-польським відносинам, і польська держава все одно була б зобов'язана повернути колекцію до Львова.
Водночас у міністерстві спростували заяви про будь-які вказівки судам. Речник відомства Пйотр Єнджейовський наголосив, що питання власності вирішуються виключно в судовому порядку за загальними правилами, а організатори виставок зобов'язані самостійно звертатися по надання правового захисту для рухомих об'єктів мистецтва.
Проблеми вдалося б уникнути, якби польські музеї звернулися до Міністерства культури та національної спадщини з проханням надати експонатам статус "музейного імунітету". Цей правовий механізм захищає іноземні експонати тимчасових виставок від арешту чи конфіскації. Однак королівський замок у Варшаві та музей у Слупську таких заяв не подавали.
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