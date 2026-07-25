В Польше через суд хотят оставить картины, которые Украина передала на хранение, - СМИ

В Польше представители наследников князя Анджея Любомирского требуют через суд заблокировать возвращение в Украину картин, которые были эвакуированы в Польшу из Львова после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

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О каких картинах идет речь?

Часть самых ценных картин, в частности из львовских музеев, в настоящее время экспонируется на выставке "Пограничье Европы — из сокровищницы Львовского исторического музея", которая проходит в Музее Центрального Поморья в Слупске.

Речь идет о двух полотнах из бывшей коллекции Любомирских: "Портрет Роксоланы" неизвестного художника XVI века и "Портрет юноши" Алоизия Рейхана 1850 года. Их общая стоимость оценивается в 150 тысяч злотых (более 1,7 миллиона гривен).

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Обращение в суд

В суд в Слупске поступило заявление от представителя потомка князя Любомирского с инициалами Б.К., который требует наложить запрет на возвращение музейных картин на время судебного процесса. Наследника из семьи Анджея Любомирского представляет адвокат Мацей Обрембский.

В Музее Слупска заявили, что получили ходатайство 20 июля 2026 года и сейчас изучают предоставленные материалы.

Цель наследников князя Любомирского заключается в том, чтобы картины, которые когда-то принадлежали Музею Любомирских во Львове, остались в пределах современных границ Польши.

Сторона истца считает, что идеальным вариантом было бы передать полотна под опеку польского учреждения — например, Музея князей Любомирских, который создается во Вроцлаве.

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Минкультуры Польши не хочет скандала

Адвокат Обрембский обвиняет суд в Слупске в нарушении ст. 737 Гражданского процессуального кодекса Польши: вместо недельного срока и немедленной блокировки вывоза картин музею дали 14 дней на ответ. Он опасается повторения прецедента 2024 года, когда из-за затягивания судебного разбирательства в Варшаве полотна с выставки "Гений Львова" успели срочно вернуть в Украину.

По мнению Обрембского, суды действуют по неофициальным указаниям Минкульта Польши, чтобы избежать дипломатического конфликта с Украиной. Источники Rzeczpospolita отмечают, что удовлетворение исков нанесло бы значительный ущерб украинско-польским отношениям, и польское государство все равно было бы обязано вернуть коллекцию во Львов.

В то же время в министерстве опровергли заявления о каких-либо указаниях судам. Пресс-секретарь ведомства Петр Енджееевский подчеркнул, что вопросы собственности решаются исключительно в судебном порядке по общим правилам, а организаторы выставок обязаны самостоятельно обращаться за предоставлением правовой защиты для движимых объектов искусства.

Проблемы удалось бы избежать, если бы польские музеи обратились в Министерство культуры и национального наследия с просьбой предоставить экспонатам статус "музейного иммунитета". Этот правовой механизм защищает иностранные экспонаты временных выставок от ареста или конфискации. Однако королевский замок в Варшаве и музей в Слупске таких заявлений не подавали.

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