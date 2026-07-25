У школах РФ дітям рекомендують літературу, що виправдовує війну проти України
Міністерство просвіти РФ додало до рекомендованого списку патріотичної літератури для школярів книги, присвячені так званій "спеціальній військовій операції".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Таким чином російська влада продовжує інтегрувати пропаганду війни в систему освіти та формувати у дітей позитивне ставлення до збройної агресії проти України.
Книги для учнів 5-9 класів
Для учнів 5-9 класів до розділу "Zа наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" та "Герои сво".
Книги для старшокласників
Старшокласникам рекомендують ще шість творів, серед яких "Донбасс – сердце россии", "Бранная слава" та збірку "Поэzия русской зимы", що прославляють російських військових і виправдовують війну.
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