В школах РФ детям рекомендуют литературу, оправдывающую войну против Украины

Министерство образования РФ включило в рекомендуемый список патриотической литературы для школьников книги, посвященные так называемой "специальной военной операции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в систему образования и формировать у детей положительное отношение к вооруженной агрессии против Украины.

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Книги для учащихся 5-9 классов

Для учащихся 5-9 классов в раздел "За наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои сво".

Книги для старшеклассников

Старшеклассникам рекомендуют еще шесть произведений, среди которых "Донбасс – сердце России", "Бранная слава" и сборник "Поэзия русской зимы", прославляющие российских военных и оправдывающие войну.

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