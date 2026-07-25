В школах РФ детям рекомендуют литературу, оправдывающую войну против Украины
Министерство образования РФ включило в рекомендуемый список патриотической литературы для школьников книги, посвященные так называемой "специальной военной операции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в систему образования и формировать у детей положительное отношение к вооруженной агрессии против Украины.
Книги для учащихся 5-9 классов
Для учащихся 5-9 классов в раздел "За наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои сво".
Книги для старшеклассников
Старшеклассникам рекомендуют еще шесть произведений, среди которых "Донбасс – сердце России", "Бранная слава" и сборник "Поэзия русской зимы", прославляющие российских военных и оправдывающие войну.
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